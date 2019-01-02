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В ночь с 3 на 4 января в Беларуси можно увидеть мощный метеорный поток
03.01.2019 20:00 — Разное | Аргументы и факты
Снимок носит иллюстративный характер. © /
В январе своего пика достигнет метеорный поток Квадрантиды. Как пишет
В частности, максимальное число метеоров в час может составить около 120 единиц. При этом наблюдать метеорный поток получится во второй половине ночи практически в зените ночного неба.
При ясной погоде явление можно будет наблюдать без специального оборудования. Этот звездопад должен стать одним из самых ярких в 2019 году.
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Яркий звездопад ожидает жителей и гостей Беларуси ближайшей ночью.
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