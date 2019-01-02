В ночь с 3 на 4 января в Беларуси можно увидеть мощный метеорный поток

В январе своего пика достигнет метеорный поток Квадрантиды. Как пишет TUT.by , по этой причине в ночь с 3 на 4 января жители и гости Беларуси могут наблюдать мощный метеорный поток.

В частности, максимальное число метеоров в час может составить около 120 единиц. При этом наблюдать метеорный поток получится во второй половине ночи практически в зените ночного неба.

При ясной погоде явление можно будет наблюдать без специального оборудования. Этот звездопад должен стать одним из самых ярких в 2019 году.