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В ночь с 3 на 4 января в Беларуси можно увидеть мощный метеорный поток

03.01.2019 20:00 — Разное | Аргументы и факты  
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В ночь с 3 на 4 января в Беларуси можно увидеть мощный метеорный поток
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

В январе своего пика достигнет метеорный поток Квадрантиды. Как пишет TUT.by, по этой причине в ночь с 3 на 4 января жители и гости Беларуси могут наблюдать мощный метеорный поток.

В ночь с 3 на 4 января в Беларуси можно увидеть мощный метеорный поток Португальские астрономы обнаружили "второе Солнце"

В частности, максимальное число метеоров в час может составить около 120 единиц. При этом наблюдать метеорный поток получится во второй половине ночи практически в зените ночного неба.

При ясной погоде явление можно будет наблюдать без специального оборудования. Этот звездопад должен стать одним из самых ярких в 2019 году.

 
 
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Яркий звездопад ожидает жителей и гостей Беларуси ближайшей ночью.
 
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