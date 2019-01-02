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Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета

03.01.2019 20:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Праздник своими руками. В Минске подведены итоги конкурса на лучшую елочную игрушку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мышиный король, Щелкунчик и мадам Баттерфляй – персонажи любимых спектаклей украсили главную елку Большого театра. Самой популярной игрушкой стала балерина. Всего здесь было представлено более 140 поделок.

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета

В награду каждый победитель получил билет на спектакль и сладкие призы.

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета

Светлана Казюлина, заместитель генерального директора Большого театра оперы и балета:
Здесь вы найдете ватные палочки, здесь вы найдете макароны...

Мы старались подойти с точки зрения – самый младший участник, самый оригинальный балетный персонаж, самые оригинальные материалы, которые были использованы.

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета

Елена Ставер:
Решили сделать композицию. Назвали «Балет». Все принимали участие. Папа каркас сделал, дети салфетки крутили, бисер собирали. То есть можно посмотреть, что там задействовано несколько техник.

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета

Татьяна Семченко:
Я делала одежду, а брат делал метелку и лапти.

Отметим, конкурс новогодней театральной игрушки в Большом театре проходит в пятый раз. Традиция не только помогает сплотить и приобщить к искусству семьи, но и дарит радость детям-сиротам. Все поделки передадут в одну из школ-интернатов Минска.

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета

Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Праздник своими руками. В Минске подведены итоги конкурса на лучшую елочную игрушку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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