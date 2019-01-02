Мышиный король, Щелкунчик и балерины. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку провели в Большом театре оперы и балета

Новости Беларуси. Праздник своими руками. В Минске подведены итоги конкурса на лучшую елочную игрушку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мышиный король, Щелкунчик и мадам Баттерфляй – персонажи любимых спектаклей украсили главную елку Большого театра. Самой популярной игрушкой стала балерина. Всего здесь было представлено более 140 поделок.

























В награду каждый победитель получил билет на спектакль и сладкие призы.





Светлана Казюлина, заместитель генерального директора Большого театра оперы и балета:

Здесь вы найдете ватные палочки, здесь вы найдете макароны...

Мы старались подойти с точки зрения – самый младший участник, самый оригинальный балетный персонаж, самые оригинальные материалы, которые были использованы.





Елена Ставер:

Решили сделать композицию. Назвали «Балет». Все принимали участие. Папа каркас сделал, дети салфетки крутили, бисер собирали. То есть можно посмотреть, что там задействовано несколько техник.





Татьяна Семченко:

Я делала одежду, а брат делал метелку и лапти.

Отметим, конкурс новогодней театральной игрушки в Большом театре проходит в пятый раз. Традиция не только помогает сплотить и приобщить к искусству семьи, но и дарит радость детям-сиротам. Все поделки передадут в одну из школ-интернатов Минска.







