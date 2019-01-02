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Угрожал предметом, похожим на пистолет. Что известно об ограблении на автозаправке в Минске

03.01.2019 20:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Столичные правоохранители разыскивают мужчину, который похитил дневную выручку из кассы автозаправки на улице Аннаева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. При этом он угрожал продавцу предметом, похожим на пистолет.

Угрожал предметом, похожим на пистолет. Что известно об ограблении на автозаправке в Минске

Угрожал предметом, похожим на пистолет. Что известно об ограблении на автозаправке в Минске

Угрожал предметом, похожим на пистолет. Что известно об ограблении на автозаправке в Минске

Всё случилось еще поздно вечером 22 декабря. Но поиски пока не дали результатов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

На вид мужчине 30-35 лет. Он был одет в кожаную куртку темного цвета, синие джинсы, черные кроссовки. Особая примета – мужчина прихрамывал на левую ногу. Если вы его узнали, просьба сообщить в милицию.

Угрожал предметом, похожим на пистолет. Что известно об ограблении на автозаправке в Минске

В Минске мужчина похитил выручку на заправке. Ограбление попало на видео
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Столичные правоохранители разыскивают мужчину, который похитил дневную выручку из кассы автозаправки на улице Аннаева, сообщили в программе...
 
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