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Увлечение с профессиональным подходом. Семья из Лиозненского района своими силами построила лыжню
Новости Беларуси. Жители Лиозненского района своими силами построили лыжню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семья Соловьевых из агрогодка Пушки сделала трассу 10 лет назад и всё это время поддерживают ее в рабочем состоянии.
Для новичков – круг в 1700 метров, без резких поворотов и горок. Для любителей более острых ощущений – трасса на полкилометра длиннее и более сложная.
На малую родину лыжников-энтузиастов отправилась корреспондент Анастасия Аласания.
Наталья с улыбкой вспоминает лыжи своего детства. Едва переставляла ноги, а снег комьями налипал к деревянной поверхности. Вместо удобных ботинок – валенки. Вместо легкой куртки – шуба.
Наталья Соловьева, житель деревни Пушки:
10 лет назад она встала на лыжи и некогда ненавистный спорт начал приносить удовольствие. Да и мужчин своих важно было поддержать. Муж и сын пропадали на лыжне сутками. Сначала строили, потом обкатывали.
Игорь Соловьев, житель деревни Пушки:
Анастасия Аласания, СТВ:
Постепенно к супругам присоединились и другие любители зимнего вида спорта. Вместе работают, вместе и катаются. Например, перед соревнованиями. Среди сельских лыжников страны уверенно держат лидирующие позиции.
Александр Никонов, житель деревни Пушки:
Александр Медведев, житель деревни Пушки:
Сегодня трасса в Пушках – одна из лучших. В ближайшее время здесь планируют провести отборочный тур «Снежного снайпера», а в феврале – «Лиозненскую лыжню». Готовятся к забегу и супруги Соловьевы. Чтобы вновь доказать: не зря на малой родине их зовут «хозяевами лыжни».
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Новости Беларуси. Жители Лиозненского района своими силами построили лыжню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семья Соловьевых из агрогодка Пушки...
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