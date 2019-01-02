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Увлечение с профессиональным подходом. Семья из Лиозненского района своими силами построила лыжню

03.01.2019 20:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Жители Лиозненского района своими силами построили лыжню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семья Соловьевых из агрогодка Пушки сделала трассу 10 лет назад и всё это время поддерживают ее в рабочем состоянии.

Увлечение с профессиональным подходом. Семья из Лиозненского района своими силами построила лыжню

Для новичков – круг в 1700 метров, без резких поворотов и горок. Для любителей более острых ощущений – трасса на полкилометра длиннее и более сложная.

На малую родину лыжников-энтузиастов отправилась корреспондент Анастасия Аласания.

Наталья с улыбкой вспоминает лыжи своего детства. Едва переставляла ноги, а снег комьями налипал к деревянной поверхности. Вместо удобных ботинок – валенки. Вместо легкой куртки – шуба.

Увлечение с профессиональным подходом. Семья из Лиозненского района своими силами построила лыжню

Наталья Соловьева, житель деревни Пушки:
Мне 40 лет было. Муж с сыном затеяли эту трассу. Сделали, люди стали приезжать. То есть я на работе, прихожу, смотрю, люди на машинах приезжают. Лыжи одевают и едут. Интересно, у меня трасса сразу как выходишь из дома, а я не катаюсь. Взяла какие-то лыжи старенькие и втихаря давай учиться.

Увлечение с профессиональным подходом. Семья из Лиозненского района своими силами построила лыжню

10 лет назад она встала на лыжи и некогда ненавистный спорт начал приносить удовольствие. Да и мужчин своих важно было поддержать. Муж и сын пропадали на лыжне сутками. Сначала строили, потом обкатывали.

Увлечение с профессиональным подходом. Семья из Лиозненского района своими силами построила лыжню

Игорь Соловьев, житель деревни Пушки:
Физический труд. Полтора месяца каждый день в лесу. Где-то закапываешь, корни мешают.

Увлечение с профессиональным подходом. Семья из Лиозненского района своими силами построила лыжню

Анастасия Аласания, СТВ:
Увлечение с профессиональным подходом. Укатывает трассу этот снегоход. Ежедневно он проходит до 20 километров. Специальные приспособления к нему придумал хозяин. Например, санки для классического хода сделаны из металлолома.

Увлечение с профессиональным подходом. Семья из Лиозненского района своими силами построила лыжню

Увлечение с профессиональным подходом. Семья из Лиозненского района своими силами построила лыжню

Постепенно к супругам присоединились и другие любители зимнего вида спорта. Вместе работают, вместе и катаются. Например, перед соревнованиями. Среди сельских лыжников страны уверенно держат лидирующие позиции.

Увлечение с профессиональным подходом. Семья из Лиозненского района своими силами построила лыжню

Александр Никонов, житель деревни Пушки:
Катает, укатывает трассу, подготавливает, чистит к соревнованиям: и к районным, и к детским. Благодаря ему эта трасса существует.

Увлечение с профессиональным подходом. Семья из Лиозненского района своими силами построила лыжню

Александр Медведев, житель деревни Пушки:
На энтузиазме всё и строится. Если бы не Игорь, мы таких результатов не показывали бы. В то время, когда трассы не было, ездили где попало. Появилась трасса, начали тренироваться – появился и результат.

Увлечение с профессиональным подходом. Семья из Лиозненского района своими силами построила лыжню

Увлечение с профессиональным подходом. Семья из Лиозненского района своими силами построила лыжню

Сегодня трасса в Пушках – одна из лучших. В ближайшее время здесь планируют провести отборочный тур «Снежного снайпера», а в феврале – «Лиозненскую лыжню». Готовятся к забегу и супруги Соловьевы. Чтобы вновь доказать: не зря на малой родине их зовут «хозяевами лыжни».
 
 
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Новости Беларуси. Жители Лиозненского района своими силами построили лыжню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семья Соловьевых из агрогодка Пушки...
 
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