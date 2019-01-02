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Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома
Новости Беларуси. Остались без балконов. На «горячую линию» СТВ обратились жители одной из могилевских хрущевок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полтора года назад их дом поставили на капитальный ремонт, но работы не завершены до сих пор.
Людям запретили выходить на балконы, а кровля протекает больше прежнего. Не получив помощи в инстанциях, жители обратились на телевидение. Корреспондент Юрий Прокопенко выехал на место.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Его жильцам повезло, и теперь им завидуют соседи – жители вот этого дома, ремонт которого начался полтора года назад, но до сих пор вё никак не закончится.
В руках у Геннадия Укружского предписание о запрете выхода на балкон. Черным по белому причина – аварийное состояние плиты. Балконное ограждение коммунальщики демонтировали, а выход забили досками.
Геннадий Укружский, житель Могилева:
С другой стороны дома выходы на балкон оставили открытыми, но открывать их тоже категорически запрещено. Однако не все следуют предписанию.
Вера Потупчик, как и прежде, сушит на балконе белье, хранит вещи. Женщину волнует другое. После того как коммунальщики отремонтировали кровлю, она стала протекать еще больше.
Вера Потупчик, житель Могилева:
Это первый капитальный ремонт дома за более чем полувековую историю. Планировалось поменять кровлю, утеплить фасад, балконы переделать в лоджии.... Но обещанного жильцы уже полтора года ждут.
Александр Крестьяшин, житель Могилева:
Галина Герцева, житель Могилева:
В мэрии ссылаются на непредвиденные обстоятельства. Когда начинали ремонт, не знали, что балконные плиты в аварийном состоянии. Хотя жильцы предупреждали: неровен час – перекрытия начнут падать вниз.
Владимир Филипченко, начальник отдела Могилевского городского управления коммунальных предприятий:
Жители этой хрущевки согласны подождать. Полгодом раньше или позже – уже не принципиально. Главное, чтобы слова снова не разошлись с делом.
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Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома
Новости Беларуси. Остались без балконов. На «горячую линию» СТВ обратились жители одной из могилевских хрущевок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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