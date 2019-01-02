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Автухович: Я не эмигрировал
Бывший политзаключенный вышел на связь с журналистами.
Корреспонденту
Напомним, что
— У меня после освобождения из тюрьмы были свои планы на жизнь. И в эти планы не входило опять попасть в тюрьму. А звоночков уже было предостаточно. В нашей стране всегда найдут, за что посадить. Поэтому я ушел в глубокое подполье, чтобы закончить все мероприятия для осуществления своих планов, — писал Автухович 31 декабря 2018-го.
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Бывший политзаключенный вышел на связь с журналистами.
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