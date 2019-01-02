Автухович: Я не эмигрировал

«Нашай Нівы» удалось связаться с Николаем Автуховичем. На вопрос об эмиграции он ответил коротко: «Я в стране». Корреспондентуудалось связаться с Николаем Автуховичем. На вопрос об эмиграции он ответил коротко: «Я в стране».





ранее бывший политзаключенный и бизнесмен опубликовал в Фейсбуке обращение , из которого следует, что он вынужден скрываться из-за опасений снова оказаться в тюрьме. Напомним, что, из которого следует, что он вынужден скрываться из-за опасений снова оказаться в тюрьме.





— У меня после освобождения из тюрьмы были свои планы на жизнь. И в эти планы не входило опять попасть в тюрьму. А звоночков уже было предостаточно. В нашей стране всегда найдут, за что посадить. Поэтому я ушел в глубокое подполье, чтобы закончить все мероприятия для осуществления своих планов, — писал Автухович 31 декабря 2018-го.