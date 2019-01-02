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В Беларуси пенсии за 7 января выплатят досрочно

03.01.2019 20:20 — Разное | Партизан  
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В Беларуси пенсии за 7 января выплатят досрочно, информирует пресс-служба "Белпошты".


Фото: sb.by

В Минске и в Брестской области выплаты за этот день начнутся уже в пятницу, в Минской, Могилёвской, Витебской, Гродненской и Гомельской областях — в субботу.

Как известно, понедельник, 7 января, в нашей стране выходной день: отмечается православное Рождество.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси пенсии за 7 января выплатят досрочно, информирует пресс-служба "Белпошты".
 
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