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В Беларуси пенсии за 7 января выплатят досрочно
В Беларуси пенсии за 7 января выплатят досрочно, информирует
Фото: sb.by
В Минске и в Брестской области выплаты за этот день начнутся уже в пятницу, в Минской, Могилёвской, Витебской, Гродненской и Гомельской областях — в субботу.
Как известно, понедельник, 7 января, в нашей стране выходной день: отмечается православное Рождество.
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В Беларуси пенсии за 7 января выплатят досрочно, информирует пресс-служба "Белпошты".
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