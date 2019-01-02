Китай вывел в море оружие, которого нет ни у России, ни у США









оценкам американской разведки, китайские военные планируют размещать на своих военных кораблях рельсотроны уже в 2025 году. Эти орудия смогут поражать цели на дальности до 124 миль (200 километров). Поамериканской разведки, китайские военные планируют размещать на своих военных кораблях рельсотроны уже в 2025 году. Эти орудия смогут поражать цели на дальности до 124 миль (200 километров).





скорость 2500 м/с (M=7,5), а дульная энергия составила 32 МДж. Пушка рельсотрона находится в носовой части судна. На палубе корабля стоят контейнеры, в которых, возможно, размещено электрооборудование. На испытаниях была достигнута2500 м/с (M=7,5), а дульная энергия составила 32 МДж.





Похоже, китайским военным удалось решить ряд ключевых проблем, связанных с использованием электромагнитных орудий: износ ствола, скорость заряжания и другие. Вероятнее всего, они будут перевооружать электромагнитными орудиями эсминцы проекта 956-ЭМ российской постройки. Рейлганы на них могут заменить 130-мм спаренные орудия.







