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В легпроме пожаловались на «азиатские магазины»

03.01.2019 19:55 — Разное | Партизан  
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А также отметили сокращение числа работающих в отрасли.

За последние 5 лет количество работающих в легкой промышленности уменьшилось более чем на 15%, сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Беларуси.

Средняя численность работников на январь—август 2018 года была 47513, на аналогичный период 2017-го — 48 752. Падение составило 2,5%, сообщил председатель Белорусского профсоюза работников легкой промышленности Михаил Костян.

Основными причинами нехватки кадров являются непрестижность профессий легпрома, нежелание молодежи получать рабочую специальность, низкий уровень заработной платы.


За 11 месяцев прошлого года средняя номинальная заработная плата по отрасли составила 693 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го она выросла на 12,1%.

По словам Михаила Костяна, настоящей проблемой для отрасли в нашей стране стало открытие в последние годы так называемых «азиатских магазинов», торгующих товарами легкой промышленности, не отвечающими требованиям качества и безопасности. Белорусскому продукту сложно конкурировать с такой продукцией из-за ее низкой цены.

— Производители из стран Юго-Восточной Азии заполонили наш рынок товарами ненадлежащего качества и по ценам значительно ниже, чем на наш отечественный продукт. Это влечет снижение спроса на товары белорусского легпрома, что, в свою очередь, негативно сказывается и на уровне заработной платы работников отрасли, — подчеркнул Михаил Костян.

 
 
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А также отметили сокращение числа работающих в отрасли.
 
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