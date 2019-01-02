Украинская таможня не пропустила в страну тираж рождественского послания патриарха Кирилла

Тираж рождественского послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отправленный на Украину в преддверии праздника, был задержан таможней, сообщили в Московском патриархате.

"Источники на Украине сообщают, что местная таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла, ранее отправленный из России, для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января", - пишет в четверг вечером в своём телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его информации, якобы не были соблюдены таможенные формальности. Однако, добавляет он, "времена не те: можно и со смартфона зачитать".

"Ну, а внимательные сотрудники украинской таможни пусть готовят дырочку для новой звездочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда", - иронизирует представитель Русской церкви.