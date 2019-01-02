Александр Лукашенко направил соболезнование Владимиру Путину в связи с трагедией в Магнитогорске

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование главе России Владимиру Путину в связи с трагедией в Магнитогорске, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

"В Республике Беларусь с тревогой и напряжением следили за ходом поисково-спасательных работ в городе Магнитогорске. Эта беда, пришедшая накануне Нового года, не оставила равнодушных среди белорусов", - говорится в соболезновании.

А.Лукашенко отметил, что "все мы склоняем голову в память о жертвах страшной трагедии".

"От имени белорусского народа и от себя лично выражаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, всему братскому народу России самые искренние и глубокие соболезнования, передаю слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - подчеркнул глава государства.