В БГУ введут социальные скидки на обеды для студентов

В БГУ планируется ввести социальные скидки на обеды для студентов, сообщили в пресс-службе университета.

"Это станет возможным благодаря внедрению в сеть университетских столовых, буфетов и кафе аппаратно-программного комплекса (АПК) "Питание", который является интеллектуальной собственностью БГУ", - пояснили в БГУ.

Там ожидают, что АПК позволит идентифицировать обучающихся БГУ, проанализировать их вкусовые предпочтения и "пик" посещаемости точек питания университета.

"Сегодня сеть общественного питания БГУ посещает большое количество людей", - утверждают в университете.

Реализация полного цикла функций и назначений данной инновации состоит из нескольких этапов. Первоочередной задачей является оснащение комплексом всех пунктов питания БГУ. На втором этапе необходима доработка нормативно-правовой базы, что в перспективе позволит разработать скидочную систему на обеденное меню для студентов БГУ.

Комплекс состоит из аппарата, оснащенного программным обеспечением. Принцип действия заключается в анализе сведений о времени посещения столовой, выборе блюд и их стоимости. Полученные данные будут учитываться при формировании меню и способствовать улучшению качества услуг пунктов питания БГУ.

Автоматизированные комплексы уже установлены в двух кафе и столовой главного корпуса БГУ.

"В ближайшее время системой оборудуют все 23 точки питания университета", - пообещали в университете.