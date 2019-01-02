Январские музыкальные вечера ждут брестчан

На пресс-конференции 3 января организаторы рассказали о предстоящем фестивале — будет более 200 участников из 10 стран мира. Местом проведения пресс-конференции был Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси, где состоится большинство встреч артистов и ценителей их творчества.



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Открыл встречу с журналистами начальник управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк. Он отметил, что фестиваль открывает год 1000-летия Бреста: «Январские музыкальные вечера станут ярким событием в череде предстоящих мероприятий. Практически все артисты, которых мы приглашали принять участие в фестивале, ответили согласием». Далее он поблагодарил за проделанную организаторскую работу директора и художественного руководителя фестиваля, Заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, лауреата специальной премии Президента Республики Беларусь «За развитие международных культурных связей», Почетного гражданина города Бреста- Лилию Григорьевну Батыреву.





О том, что состоится в рамках XXXI Международного фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера» рассказала бессменный директор и художественный руководитель фестиваля.

Музыкальные вечера пройдут с 9 по 12 января. Откроет музыкальный форум 9 января гала-концерт солистов La Skala. «В расписании возможны изменения, но только в лучшую сторону и с дополнениями», — пообещала Лилия Батырева. Она рассказала о многих мастерах, которые выступят перед брестчанами. В юбилейном году в Брест приедут более 200 артистов из 10 стран, большинство из которых станут участниками «Январских вечеров» впервые. Среди звезд будет Том Синатра, племянник легендарного американского певца, актера, кинорежиссера и шоумена. Гитарист — уроженец Сицилии, и он очень популярен в мире музыки. Том Синатра входит в пятерку лучших гитаристов мира, виртуозно исполняет хиты Фрэнка Синатры, давая им новое дыхание. Для брестской публики Синатра будет играть во втором отделении концерта 10 января.

Артисты итальянского оперного театра La Skala Джанни Монджардино и Альдо Капуто впервые выступят в Бресте. На сцену Брестского драмтеатра выйдут солисты оперной программы Большого театра России Тамуна Гочашвили (сопрано, Грузия), Виктория Каркачева (меццо-сопрано, Россия) и Алудо Тодуа (баритон, Грузия).

Оперные звезды споют в сопровождении Национального академического симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под управлением Александра Сосновского.

Впервые выступят в Бресте пианист-виртуоз, выпускник Парижской консерватории Джонатан Бенишу из Монако, а также кларнетист, преподаватель Академии музыки в Гданьске Анджей Войцеховский, выпускник Музыкальной академии при театре La Scala тенор Чжан Цзин Вэй из Китая. На сцене будет находится Симфонический оркестр Брестского академического театра драмы под управлением Александра Сосновского. После концерта состоится традиционный Рождественский бал.

Выступят в программе международного музыкального форума классической музыки в Бресте киевский молодежный камерный хор «София» под руководством Алексея Шамрицкого и пианистка из Японии Наоко Абураки. В сопровождении симфонического оркестра Брестского академического театра драмы выступят также уже известные брестчанам давние друзья «Январских музыкальных вечеров» — лирическое сопрано Иоанна Наврот из Польши и солист Мариинского театра, бас Вадим Кравец (Россия). Из Германии прибудет симфоническо-духовой оркестр под управлением Харальда Хепнера.

Международный фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера» традиционно проходит в Бресте в канун Рождества. На музыкальном форуме встречаются как выдающиеся мастера, так и молодые талантливые музыканты, многие из которых приезжают в Брест впервые. В программе «Январских музыкальных вечеров» звучат шедевры западноевропейской, русской и белорусской музыки. Многие произведения исполняются впервые.





Начальник отдела культуры Светлана Семашко на пресс-конференции сообщила: «Лилия Григорьевна начала готовить программу еще год назад. Это юбилейный год для Бреста и нам повезло, что в год 1000-летия такие артисты посетят нас. Изюминка будет на всех вечерах и каждый из них превратится в музыкальный праздник. Поспешите прикоснуться к нему». Билеты пока еще можно приобрести в кассе театра, ул.Ленина,21.

За 30 лет существования «Вечеров», которые впервые прошли в 1988 году, в них участвовало около 7 тысяч музыкантов и исполнителей из 36 стран.

Организаторы форума — Брестские обл- и горисполком, Министерство культуры, Белорусский союз музыкальных деятелей и Брестское областное музыкальное общество.