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«Спорт объединяет народы». Президент Беларуси на церемонии открытия XV Рождественского турнира любителей хоккея
Новости Беларуси. 3 января глава государства Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия XV Рождественского турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Более того, даже Международная федерация в этом году собрала команду, чтобы включиться в борьбу за главный приз нашего турнира.
Этот турнир уникальный. Он наглядно демонстрирует, что спорт объединяет народы, несмотря на политические кризисы и разногласия. Но главное – минский лед собирает настоящих мужчин, преданных хоккею, не только сильных духом, телом, а также искренне желающих сделать мир лучше.
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«Спорт объединяет народы». Президент Беларуси на церемонии открытия XV Рождественского турнира любителей хоккея
Новости Беларуси. 3 января глава государства Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия XV Рождественского турнира любителей хоккея, сообщили в...
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