|
"Беларусбанк" продолжил мораторий на выдачу кредитов на приобретение жилья
Иллюстративное фото
Одновременно продолжается ограничение приема новых кредитных заявок на приобретение жилых помещений, а также на выдачу кредитов на потребительские нужды.
По сообщению банка потребительские кредиты в пределах кредитного конструктора сроком до 4,5 лет независимо от способа обеспечения исполнения обязательства по кредитным договорам, также как и кредиты на недвижимость будут недоступны по 31 января 2019 года.
«Обращаем ваше внимание, что кредитование строительства и приобретения жилья с государственной поддержкой осуществляется банком в соответствии с ежегодным постановлением Правительства Беларуси. Вопросы формирования политики в этой области находятся в компетенции Министерства архитектуры Республики Беларусь», – отмечается в заявлении банка.
Отсутствие возможности выдачи кредитов для населения крупнейшим банком страны обусловлено в том числе и отсутствием у банка дешевых денег.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Беларусбанк" сохраняет введенные 8 ноября условия кредитования недвижимости.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)