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"Беларусбанк" продолжил мораторий на выдачу кредитов на приобретение жилья

03.01.2019 21:37 — Разное | UDF  
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«Беларусбанк» озвучил, что учреждение сохраняет введенные 8 ноября прошлого года условия кредитования недвижимости. Проценты по кредиту в дальнейшем будут составлять ставку рефинансирования Нацбанка, увеличенную на 5%.

Одновременно продолжается ограничение приема новых кредитных заявок на приобретение жилых помещений, а также на выдачу кредитов на потребительские нужды.

По сообщению банка потребительские кредиты в пределах кредитного конструктора сроком до 4,5 лет независимо от способа обеспечения исполнения обязательства по кредитным договорам, также как и кредиты на недвижимость будут недоступны по 31 января 2019 года.

«Обращаем ваше внимание, что кредитование строительства и приобретения жилья с государственной поддержкой осуществляется банком в соответствии с ежегодным постановлением Правительства Беларуси. Вопросы формирования политики в этой области находятся в компетенции Министерства архитектуры Республики Беларусь», – отмечается в заявлении банка.

Отсутствие возможности выдачи кредитов для населения крупнейшим банком страны обусловлено в том числе и отсутствием у банка дешевых денег.

 
 
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"Беларусбанк" сохраняет введенные 8 ноября условия кредитования недвижимости.
 
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