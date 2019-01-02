"Беларусбанк" продолжил мораторий на выдачу кредитов на приобретение жилья

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Одновременно продолжается ограничение приема новых кредитных заявок на приобретение жилых помещений, а также на выдачу кредитов на потребительские нужды.По сообщению банка потребительские кредиты в пределах кредитного конструктора сроком до 4,5 лет независимо от способа обеспечения исполнения обязательства по кредитным договорам, также как и кредиты на недвижимость будут недоступны по 31 января 2019 года.отмечается в заявлении банка.Отсутствие возможности выдачи кредитов для населения крупнейшим банком страны обусловлено в том числе и отсутствием у банка дешевых денег.