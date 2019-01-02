Белорусам предлагают придумать имя для волка

Имя для одного из двух волков предлагают придумать белорусам в общественной организации " Ахова птушак Бацькаўшчыны".

"В конце прошлого года общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" в рамках научных исследований пометила GPS-ошейниками двух волков на Полесье. Предложить имя для одного из серых хищников может каждый желающий", - сообщили в пресс-службе АПБ.

Желающие принять участие в акции должны заполнить небольшую анкету или оставить комментарий на страницах проекта в фейсбуке, инстаграме либо ВКонтакте. Имя волку выберут 10 февраля 2019 года.

"Новый герой проекта – взрослый волк-одиночка. Ему 3 года, а это время дисперсии (расселения), когда самцы покидают стаю и начинают искать лучшей жизни. В месте, где он живёт, уже есть волчья стая, но он в нее не входит. Возможно, стая его не принимает. А может, ему самому что-то не нравится в ней. В одиночку волку очень сложно охотиться зимой, поэтому питается он исключительно падалью", - рассказали в АПБ.

Как выберут имя для второй волчицы, в организации пообещали рассказать 8 января.



Исследования волков общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" проводит в рамках природоохранного проекта для Полесья при поддержке Франкфуртского зоологического общества. Узнать больше о жизни волков и научных исследований проекта можно на сайте vouk.by и на страницах проекта в социальных сетях.