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Польская православная церковь отказалась признать новую церковь Украины

03.01.2019 21:34 — Разное | Интерфакс  
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Митрополит Варшавский и всей Польши Савва направил письмо Константинопольскому патриарху, в котором заявил об отказе признавать недавно созданную на Украине церковь.

Как сообщает сайт канонической УПЦ, глава Польской православной церкви напоминает патриарху Варфоломею, что в соответствии с канонами вернуть "раскольнические церковные группы" в лоно Церкви можно только через их покаяние, а снимать запрет в служении, в частности с лидера бывшего Киевского патриархата Филарета (Денисенко), может только "тот, кто его налагал".

"В любом случае у Филарета и его последователей мы не видели раскаяния, покаяния, смирения, которые обычно предшествуют снятию запретов! Этого не было. И в этом заключается проблема. Поэтому их нельзя признать настоящими пастырями, которые могут осуществлять таинства. Так называемому "митрополиту" Епифанию (главе новой церкви - ИФ), а в действительности светскому человеку, нанесен вред", - отмечает польский митрополит.

Копия письма патриарху Варфоломею была разослана главам всех поместных Православных церквей, получил ее и предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.

Комментируя этот документ, в Отделе внешних церковных связей УПЦ обратили внимание на то, что митрополит Савва обращается к предстоятелю Украинской православной церкви, употребляя его полный титул, то есть называет его Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины.

"Это означает, что предстоятель Польской православной церкви продолжает признавать единственным каноническим главой Украинской православной церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, несмотря на то, что патриарх Варфоломей в одном из своих предыдущих писем заявил, что наш Блаженнейший потеряет возможность носить титул митрополита Киевского и всея Украины после проведения так называемого "объединительного собора", - отметили в синодальном отделе.

 
 
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Митрополит Варшавский и всей Польши Савва направил письмо Константинопольскому патриарху, в котором заявил об отказе признавать недавно созданную на Украине...
 
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