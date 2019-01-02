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Капский-младший занял пост председателя правления БАТЭ

03.01.2019 21:31 — Разное | Интерфакс  
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Андрей Капский с 1 января 2019 года вступил в должность председателя правления борисовского БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее А.Капский работал в управляющей компании холдинга "Автокомпоненты" – начальником цеха, помощником директора по маркетингу и стратегии и продаж, а также начальником управления продаж ОАО "БАТЭ".

По образованию Капский-младший является магистром экономики. В 2013 году он окончил БГУ по специальности "Менеджмент", в 2016-м – БНТУ по специальности "Инноватика технологических процессов и производств".

А.Капский является сыном Анатолия Капского, экс-председателя правления ФК "БАТЭ", который ушел из жизни 22 сентября 2018 года в возрасте 52 лет.

 
 
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Андрей Капский с 1 января 2019 года вступил в должность председателя правления борисовского БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба. Ранее А.Капский работал в...
 
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