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Капский-младший занял пост председателя правления БАТЭ
Андрей Капский с 1 января 2019 года вступил в должность председателя правления борисовского БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее А.Капский работал в управляющей компании холдинга "Автокомпоненты" – начальником цеха, помощником директора по маркетингу и стратегии и продаж, а также начальником управления продаж ОАО "БАТЭ".
По образованию Капский-младший является магистром экономики. В 2013 году он окончил БГУ по специальности "Менеджмент", в 2016-м – БНТУ по специальности "Инноватика технологических процессов и производств".
А.Капский является сыном Анатолия Капского, экс-председателя правления ФК "БАТЭ", который ушел из жизни 22 сентября 2018 года в возрасте 52 лет.
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Андрей Капский с 1 января 2019 года вступил в должность председателя правления борисовского БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба. Ранее А.Капский работал в...
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