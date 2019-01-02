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Александр Лукашенко открыл XV Рождественский международный турнир любителей хоккея

03.01.2019 21:09 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 января дал старт открытию XV Рождественского международного турнира любителей хоккея и XXIII Республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Сегодня открываем Рождественский турнир. Первый матч мы провели 15 лет назад, дав старт доброй традиции", - констатировал Александр Лукашенко.

Глава государства поздравил участников соревнований и болельщиков с началом нового спортивного года, отметив, что для Беларуси, страны - хозяйки II Европейских игр, он будет особенным, насыщенным яркими событиями предстоящих летних состязаний.

Он обратил внимание, что география участников турнира ежегодно расширяется, желающих приехать в Беларусь становится все больше. "И чтобы никого из наших друзей не обидеть, в этот раз нам даже пришлось изменить формат соревнований. В турнире примут участие уже не восемь, а двенадцать команд", - заметил президент.

На лед выйдут хоккеисты из Беларуси, России, Германии, Китая, ОАЭ, Словакии, Финляндии, Чехии, Швейцарии. Сражаться за главный приз Рождественского турнира также будут сборные Балтии, Балкан и Международной федерации хоккея.

"Этот турнир уникальный. Он наглядно демонстрирует, что спорт объединяет народы, несмотря на политические кризисы и разногласия", - заявил глава государства.

"Но главное - минский лед собирает настоящих мужчин, преданных хоккею, не только сильных духом, телом, а также искренне желающих сделать мир лучше", - добавил президент.

Александр Лукашенко поблагодарил спортсменов, которые в рамках турнира принимают участие в рождественской благотворительной акции, за отзывчивость, доброе и внимательное отношение к белорусским детям - воспитанникам детских домов.

Также он отметил, что не случайно финал республиканских соревнований "Золотая шайба" стал спутником турнира ветеранов хоккея. И это, по словам главы государства, еще одна хорошая традиция.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 января дал старт открытию XV Рождественского международного турнира любителей хоккея и XXIII Республиканских соревнований...
 
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