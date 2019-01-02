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В Дзержинске рукодельницы изготавливают уникальные изделия из джута и вазы из бронзы
Новости Беларуси. Редкое искусство и уникальные таланты. Две мастерицы из Дзержинска удивили жюри на фестивале национальных культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Женщины представили необычные работы из джута – натурального текстильного волокна и вазы из бронзы. Подобными способностями обладают всего несколько десятков человек в стране.
Наша съемочная группа побывала в творческом клубе и узнала о процессе изготовления особых работ. Все подробности у корреспондента Надежды Янюк.
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Новости Беларуси. Редкое искусство и уникальные таланты. Две мастерицы из Дзержинска удивили жюри на фестивале национальных культур, сообщили в программе...
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