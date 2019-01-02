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145 новорождённых. В Беларуси поздравили мам, которые родили в новогоднюю ночь

03.01.2019 22:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Самый лучший подарок к празднику. В новогоднюю ночь в Беларуси на свет появились 145 малышей. Первой стала девочка. Она родилась в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот первенец в Минске – мальчик. 3 января в роддомах чествовали мам и малышей, которые родились в новогоднюю ночь. Съемочная группа СТВ присоединилась к поздравлениям.

145 новорождённых. В Беларуси поздравили мам, которые родили в новогоднюю ночь

145 новорождённых. В Беларуси поздравили мам, которые родили в новогоднюю ночь

Вот так он сегодня встречает гостей. Впрочем, капризы вполне оправданы. Только родился, а его уже снимают десятки объективов. Ведь Андрей – первый малыш, родившийся в столице в 2019. Сегодня семью с радостным событием поздравил и министр здравоохранения.

145 новорождённых. В Беларуси поздравили мам, которые родили в новогоднюю ночь

145 новорождённых. В Беларуси поздравили мам, которые родили в новогоднюю ночь

Александр к появлению второго сына в семье был готов, но к такому повороту событий вряд ли. Всего пару часов до Нового года – и вдруг спешка, партнерские роды... Хорошо, что рядом оказалось плечо профессионалов.

Александр Куневич:
Всё было профессионально.

145 новорождённых. В Беларуси поздравили мам, которые родили в новогоднюю ночь

Это событие мы запомним на всю жизнь.

До конца января всем молодым мамам столицы будут вручать вот такие подарки. К этому событию готовились с лета: 14 тысяч родителей голосовали за то, каким будет беби-бокс. Так, в нем оказались необходимая косметика, подгузники и даже электронный градусник. Воплощение этой идеи не потребовало бюджетного финансирования.

145 новорождённых. В Беларуси поздравили мам, которые родили в новогоднюю ночь

145 новорождённых. В Беларуси поздравили мам, которые родили в новогоднюю ночь

145 новорождённых. В Беларуси поздравили мам, которые родили в новогоднюю ночь

Подарки собраны при поддержке партнеров проекта. Инициаторы – одна из общественных организаций и Минздрав.

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1 января семья белорусов стала больше на 145 маленьких граждан. В лидерах оказался юго-западный регион. Брестчанка Марина в новогоднюю ночь даже успела посидеть за праздничным столом. Но недолго.

145 новорождённых. В Беларуси поздравили мам, которые родили в новогоднюю ночь

145 новорождённых. В Беларуси поздравили мам, которые родили в новогоднюю ночь

Марина Тарасюк, житель Бреста:
Старшая дочка сказала, что мама должна в новогоднюю ночь родить. Так и случилось. Послушали речь Президента, посидели немножко и поехали.  

Соседи по палате тоже родились утром 1 января. У младенцев уже есть не только имена, но и оригинальные прозвища, которые придумали прямо в отделении.   

 

Светлана Свиридчук, житель Бреста:
Говорят, родились Снегурочка и Дед Мороз.

Такой беби-бумный старт новогодней ночи настраивает на позитивный год. Тем более что по последним данным социологического исследования в числе самых распространенных новогодних желаний белорусов – создать семью и родить ребенка. Причем, о пополнении мечтает каждый третий молодой белорус.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Самый лучший подарок к празднику. В новогоднюю ночь в Беларуси на свет появились 145 малышей. Первой стала девочка. Она родилась в Барановичах,...
 
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