|
Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея
Новости Беларуси. Лед тронулся. В Минске торжественно открылся масштабный международный спортивный праздник. Клюшки скрестили участники XV Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом году участвовать в ледовых баталиях будут 12 команд. Беларусь по традиции представляет дружина главы государства. Вечером 3 января она проводит свой первый поединок на льду «Чижовка-Арены». В соперниках – сборная Международной федерации хоккея. Подробности этой встречи узнаем у корреспондента Евгения Горина.
Сборная Международной федерации хоккея – новичок среди участников. Однако в ее рядах много бывших профессиональных хоккеистов, и легкой победы никто не ждет. Позади первый период.
Евгений Горин, СТВ:
В составе команды Международной федерации хоккея играют такие именитые игроки, как Андрей Николишин и Дмитрий Христич.
Церемония открытия турнира подтвердила, что неспроста соревнования называют неофициальным чемпионатом мира среди любителей хоккея. Открытие было масштабным и красочным.
В соревнования принимают участие 12 команд.
Днем 3 января уже сразились команды Словакии и Швейцарии. Итог поединка – 10:4, а также Объединенные Арабские Эмираты и сборная Балкан – 9:5. Кроме того, на малой арене немецкие хоккеисты скрестили клюшки с финнами.
Сегодня же днем в «Чижовка-Арене» стартовал финальный этап детских любительских соревнований «Золотая шайба». Как и на Рождественском турнире, победитель определится за пять дней.
С какими же эмоциями сюда приходят зрители?
Я приехала из Славгорода специально на игру. Купили специально шапку, чтобы поболеть за нашу сборную.
Всегда интрига, кто победит и кто забьет.
Мы на хоккей пришли, чтобы посмотреть.
Здесь уже завершился второй период поединка между сборными Беларуси и Международной федерации хоккея. Итоговый счет второго периода – 8:4. Команда Президента ведет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея
Новости Беларуси. Лед тронулся. В Минске торжественно открылся масштабный международный спортивный праздник. Клюшки скрестили участники XV Рождественского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)