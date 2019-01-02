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Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея

03.01.2019 21:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Лед тронулся. В Минске торжественно открылся масштабный международный спортивный праздник. Клюшки скрестили участники XV Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея

В этом году участвовать в ледовых баталиях будут 12 команд. Беларусь по традиции представляет дружина главы государства. Вечером 3 января она проводит свой первый поединок на льду «Чижовка-Арены». В соперниках – сборная Международной федерации хоккея. Подробности этой встречи узнаем у корреспондента Евгения Горина.

Сборная Международной федерации хоккея – новичок среди участников. Однако в ее рядах много бывших профессиональных хоккеистов, и легкой победы никто не ждет. Позади первый период.

Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея

Евгений Горин, СТВ:
Сразу после церемонии открытия первую шайбу забросил белорусский игрок Максим Слыш. Соперники у белорусской команды очень и очень сильные. Наши соперники начали отыгрываться, после чего начали вести в счете. На конец первого периода счет игры – 2:2.

В составе команды Международной федерации хоккея играют такие именитые игроки, как Андрей Николишин и Дмитрий Христич.

Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея

Церемония открытия турнира подтвердила, что неспроста соревнования называют неофициальным чемпионатом мира среди любителей хоккея. Открытие было масштабным и красочным.

В соревнования принимают участие 12 команд.

Днем 3 января уже сразились команды Словакии и Швейцарии. Итог поединка – 10:4, а также Объединенные Арабские Эмираты и сборная Балкан – 9:5. Кроме того, на малой арене немецкие хоккеисты скрестили клюшки с финнами.

Сегодня же днем в «Чижовка-Арене» стартовал финальный этап детских любительских соревнований «Золотая шайба». Как и на Рождественском турнире, победитель определится за пять дней.

Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея

Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея

С какими же эмоциями сюда приходят зрители?

Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея

Я приехала из Славгорода специально на игру. Купили специально шапку, чтобы поболеть за нашу сборную.

Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея

Очень интересный турнир. Мы не первый год ходим, и нам очень нравится. Интересно посмотреть на такое мероприятие. Организация красивая очень.

Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея

Всегда интрига, кто победит и кто забьет.

Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея

Мы на хоккей пришли, чтобы посмотреть.

Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея

Здесь уже завершился второй период поединка между сборными Беларуси и Международной федерации хоккея. Итоговый счет второго периода – 8:4. Команда Президента ведет.

«Спорт объединяет народы». Президент Беларуси на церемонии открытия XV Рождественского турнира любителей хоккея
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Лед тронулся. В Минске торжественно открылся масштабный международный спортивный праздник. Клюшки скрестили участники XV Рождественского...
 
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