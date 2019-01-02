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Лукашенко разгромно побеждает Путина

03.01.2019 21:40 — Разное | UDF  
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25 декабря 2018 года. Александр Лукашенко и Владимир Путин во время переговоров в Москве. Фото - Alexander Nemenov / Pool / Reuters / Forum
«Эхо Москвы» решило провести голосование по вопросу, кто должен возглавить союзное государство России и Беларуси. Голосование проводится в сети, а также по телефону. Во всех случаях существенное большинство респондентов отдали свой голос в пользу Александра Лукашенко.

Так, в сети в целом проголосовали около двух с половиной тысяч человек. Из этого количества 1721 человек считает, что союзное государство должен возглавить Лукашенко. За Путина проголосовало всего лишь 137 человек. Более 600 респондентов не определились.

Подобные цифры и в телефонном голосовании. Лукашенко поддержали 86 человек. За Путина выступили 14 респондентов.

Тема интеграции и создания союзного государства согласно договору 1999 года получила широкое звучание после высказывания премьер-министра России Дмитрия Медведева в декабре прошлого года в Бресте.

«Хочу особо подчеркнуть: Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможни, суда, счетной палаты в том порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года», – заявил Дмитрий Медведев во время союзного Совмина в городе над Бугом.

Заявление возмутило Александра Лукашенко.

«Я уже не говорю братским государством, потому что, как мне докладывают, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, для которых это понятие неприемлемо. Что ж, будем партнерами», – заявил он, сообщает пресс-служба главы государства.

Официальный Минск надеется получить от Кремля дополнительные преференции, в частности компенсацию за налоговый нефтяной маневр. В результате изменений российского законодательства, Минск потеряет десятки миллиардов долларов дополнительных поступлений в бюджет до 2024 года, пока будет реализовываться налоговый маневр. Стороны так и не достигли договоренности в этом вопросе.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Лукашенко поддержали 86 человек. За Путина выступили 14 респондентов.
 
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