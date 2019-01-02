В январе все родившие мамы в Минске получат подарки

Всем малышам, которые появятся на свет в минских роддомах в январе, вручат коробки с самым необходимым для них и полезным для мам. Сегодня первые подарки и поздравления получали семьи, для которых этот Новый год стал двойным праздником. С подробностями корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Андрюше всего три дня, но он уже знаменитость – сотни фотографий и не меньше поздравлений родителям. Дело в том, что малыш стал первым новорожденным в Минске в 2019 году. Пока вся страна загадывала желания, Екатерина и Александр Куневич вместе (роды были партнерскими) ждали главный подарок в жизни. Как оказалось, очень даже весомый – почти 4 кг и 55 см.

«Мы ждали Андрюшу 30 декабря. Потом уже ждали 2 января. Но 31 декабря вечером уже стало понятно, что мы поедем в роддом», – рассказал Александр.

За первый день нового года в Минске родилось 36 малышей. Каждому подарок – в коробках все предметы гигиены, игрушки, образовательная литература и еще письма от известных белорусских мам и министра здравоохранения Валерий Малашко. Он говорит, что писал лично.

«Это общая акция с общественным объединением. И такое вот сотрудничество государственных учреждений здравоохранения, общественных организаций дает определенный успех. Мы сегодня озабочены демографическими проблемами. Поэтому все вместе должны сегодня мотивировать молодые пары, молодых мам на рождение детей», – отметил он.

Подарки получат все столичные мамы, которые будут выписываться из роддома в январе. Если родится двойня или тройня, то презент каждому малышу. На эти цели организаторы акции уже приготовили 2 тыс. наборов.

«Их собирали сами мамы. Проект мы придумали совместно. Ну, как придумали? Мы позаимствовали очень известную международную акцию. Наши мамы сказали: мы тоже так хотим! Мы воплотили это в жизнь», – рассказала врач акушер-гинеколог, руководитель проекта Диана Мардас.

Если акция понравится родителям, организаторы обещают сделать ее республиканской, чтобы поздравлять мам и пап по всей стране с самым прекрасным моментом в жизни. Всего за первые сутки нового года в Беларуси появилось на свет 145 детей. Первая белоруска 2019 года родилась в 00:15 в городе Барановичи.