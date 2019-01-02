В пятницу «Like Cafe» открывает второе заведение в Слуцке. Фото, меню, подробности





В пятницу, 4 января, в Слуцке откроется второе заведение сети «Like Cafe».

Небольшой киоск возле здания бывшего ресторана «Вежа Града» полюбился многим случчанам за вкусную шаурму. Второе заведение откроется на месте бывшего мини-кафе у стоянки слуцкого рынка.

Владельцы сделали остеклённый павильон с барной стойкой и значительно расширили ассортимент: в меню появились блины с разными начинками, алкогольные и безалкогольные коктейли, а также новые блюда фастфуда.

«Основной упор был сделан на качество продуктов. При разработке меню хотелось, чтобы посетители получали от нашей еды такое же удовольствие, как будто обедают дома», — рассказывают предприниматели.

Ожидается, что в дневное время заведение будет востребовано посетителями рынка, а вечером здесь смогут отдыхать молодёжные компании. В планах владельцев открыть просторную летнюю террасу.

По пятницам и субботам новое «Like Cafe» будет работать до двух часов ночи.























































