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В пятницу «Like Cafe» открывает второе заведение в Слуцке. Фото, меню, подробности

03.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
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В пятницу «Like Cafe» открывает второе заведение в Слуцке. Фото, меню, подробности

В пятницу, 4 января, в Слуцке откроется второе заведение сети «Like Cafe».

Небольшой киоск возле здания бывшего ресторана «Вежа Града» полюбился многим случчанам за вкусную шаурму. Второе заведение откроется на месте бывшего мини-кафе у стоянки слуцкого рынка.

Владельцы сделали остеклённый павильон с барной стойкой и значительно расширили ассортимент: в меню появились блины с разными начинками, алкогольные и безалкогольные коктейли, а также новые блюда фастфуда.

«Основной упор был сделан на качество продуктов. При разработке меню хотелось, чтобы посетители получали от нашей еды такое же удовольствие, как будто обедают дома», — рассказывают предприниматели.

Ожидается, что в дневное время заведение будет востребовано посетителями рынка, а вечером здесь смогут отдыхать молодёжные компании. В планах владельцев открыть просторную летнюю террасу.

По пятницам и субботам новое «Like Cafe» будет работать до двух часов ночи.

В пятницу «Like Cafe» открывает второе заведение в Слуцке. Фото, меню, подробности











В пятницу «Like Cafe» открывает второе заведение в Слуцке. Фото, меню, подробности

В пятницу «Like Cafe» открывает второе заведение в Слуцке. Фото, меню, подробности


 
 
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Владельцы сделали остеклённый павильон и значительно расширили ассортимент: в меню появились блины с разными начинками, алкогольные и безалкогольные коктейли, а...
 
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