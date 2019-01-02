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В «Великом камне» зарегистрирован 42-й резидент, выпускающий интеллектуальные электронные терминалы

03.01.2019 22:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новый – 42-й резидент – зарегистрирован 3 января в «Великом камне». Им стала китайская компания «Вайсизи Интернэшнл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она специализируется на выпуске интеллектуальных электронных терминалов. Такие безопасные коммерческие планшеты работают на системе «Андроид» и имеют полный спектр способов оплаты – картой и по штрих-коду. В перспективе можно будет платить по отпечатку пальца или с помощью снятия радужной оболочки глаза. Устройства удобны для слабовидящих и при работе без рук.

В «Великом камне» зарегистрирован 42-й резидент, выпускающий интеллектуальные электронные терминалы

В «Великом камне» зарегистрирован 42-й резидент, выпускающий интеллектуальные электронные терминалы

В «Великом камне» зарегистрирован 42-й резидент, выпускающий интеллектуальные электронные терминалы

Этот умный и легкий в использовании продукт сейчас широко представлен в Китае. В Беларусь компания пришла с целью расширить рынки сбыта в странах ЕАЭС. Объем инвестиций составит более 2 миллионов долларов США.

В «Великом камне» зарегистрирован 42-й резидент, выпускающий интеллектуальные электронные терминалы

Игорь Лещёнок, заместитель главы администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
По проекту «Вайсизи» уже в конце текущего года компания планирует выпустить первую продукцию в количестве 1 тысячи единиц оборудования в Китае, мы это видим повсеместно.

Мы уже с нашими наличными деньгами, с банковскими карточками смотримся несколько нелепо, потому что та, к примеру, любой торговец фруктами на рынке уже принимает с помощью подобных терминалов оплату с любых средств, с телефонов.

В «Великом камне» зарегистрирован 42-й резидент, выпускающий интеллектуальные электронные терминалы

В «Великом камне» зарегистрирован 42-й резидент, выпускающий интеллектуальные электронные терминалы

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» известен в мире своим правовым режимом для ведения бизнеса. Здесь применяется общемировой принцип, который защищает инвестора от изменений законодательства в невыгодную для него сторону. Как результат – 2018 год отмечен рекордными показателями работы. В 2019-м в «Великом камне» планируют привлечь еще 20 новых компаний и довести общее число резидентов до 60. А к 2020 году ожидается выход на общий объем инвестиций в миллиард долларов США.
 
 
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Новости Беларуси. Новый – 42-й резидент – зарегистрирован 3 января в «Великом камне». Им стала китайская компания «Вайсизи Интернэшнл», сообщили в программе...
 
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