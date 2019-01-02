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Самостоятельная регистрация: иностранным гражданам упростили пребывание в Беларуси

03.01.2019 23:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Иностранным гражданам упростили пребывание в Беларуси. Теперь можно зарегистрироваться самому – бесплатно и через интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самостоятельная регистрация: иностранным гражданам упростили пребывание в Беларуси

Такую возможность предоставило Министерство внутренних дел совместно с Национальным центром электронных услуг. Для этого нужно зайти на Единый портал электронных услуг и пройти там стандартную процедуру регистрации, после чего отправить заявку и получить на свою почту сообщение о регистрации по указанному адресу. Сделать это может как сам турист, так и его представитель. Сайт работает на белорусском, русском и английском языках.

Самостоятельная регистрация: иностранным гражданам упростили пребывание в Беларуси

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Этой возможностью воспользуется та категория иностранных граждан, которая официально пересекает государственную границу Республики Беларусь с третьими странами. Иностранцы при этом не уплачивают государственную пошлину. Сообщают свои персональные данные по той электронной форме, которая предусмотрена для данной процедуры.

При этом остается возможность для платной регистрации – это обязательно при продлении срока пребывания. Напомним, сейчас в нашей стране без регистрации могут находиться до 90 дней только граждане России. Туристы из Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Казахстана – до 30 дней. Все остальные – не более пяти суток.

Самостоятельная регистрация: иностранным гражданам упростили пребывание в Беларуси
 
 
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Новости Беларуси. Иностранным гражданам упростили пребывание в Беларуси. Теперь можно зарегистрироваться самому – бесплатно и через интернет, сообщили в...
 
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