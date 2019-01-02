|
Александр Лукашенко направил соболезнования президенту России, родным и близким погибших в связи с трагедией в Магнитогорске
Новости Беларуси. В Беларуси с тревогой и напряжением следили за поисковой операцией в Магнитогорске. Об этом говорится в соболезновании главы белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Слова поддержки и сочувствия Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину, родным и близким погибших.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко направил соболезнования президенту России, родным и близким погибших в связи с трагедией в Магнитогорске
Новости Беларуси. В Беларуси с тревогой и напряжением следили за поисковой операцией в Магнитогорске. Об этом говорится в соболезновании главы белорусского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)