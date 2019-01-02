Александр Лукашенко направил соболезнования президенту России, родным и близким погибших в связи с трагедией в Магнитогорске

Новости Беларуси. В Беларуси с тревогой и напряжением следили за поисковой операцией в Магнитогорске. Об этом говорится в соболезновании главы белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слова поддержки и сочувствия Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину, родным и близким погибших.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта беда, пришедшая накануне Нового года, не оставила равнодушных среди белорусов, и все мы склоняем голову в память о жертвах этой страшной трагедии.





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