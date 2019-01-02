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Тела двух убитых женщин обнаружены в Витебском районе
Новости Беларуси. Тела двух женщин обнаружены в Витебском районе.
По информации, опубликованной в официальном Instagram-аккаунте Следственного комитета, тела женщин обнаружены с признаками криминальной смерти.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Работу координирует начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин.
Другие подробности случившегося пока не сообщаются.
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Новости Беларуси. Тела двух женщин обнаружены в Витебском районе. По информации, опубликованной в официальном Instagram-аккаунте Следственного комитета, тела женщин...
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