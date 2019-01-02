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Тела двух убитых женщин обнаружены в Витебском районе

03.01.2019 22:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Тела двух женщин обнаружены в Витебском районе.

По информации, опубликованной в официальном Instagram-аккаунте Следственного комитета, тела женщин обнаружены с признаками криминальной смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Тела двух убитых женщин обнаружены в Витебском районе
Фото: instagram.com/sledcomrb

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Работу координирует начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин.

Другие подробности случившегося пока не сообщаются. 
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Тела двух женщин обнаружены в Витебском районе. По информации, опубликованной в официальном Instagram-аккаунте Следственного комитета, тела женщин...
 
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