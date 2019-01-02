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«Это дополнительный стимул». Игорь Исаченко об указе Президента «О развитии Оршанского района»

03.01.2019 22:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Снижение налогов, мораторий на проверки, поддержка малого бизнеса, рост доходов местного бюджета и повышение уровня жизни. Президент подписал указ «О развитии Оршанского района», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для субъектов хозяйствования предоставят ряд экономических и финансовых бонусов.

«Это дополнительный стимул». Игорь Исаченко об указе Президента «О развитии Оршанского района»

Так, на территории региона устанавливается особый режим налогообложения: например, предприятия освободят от уплаты НДС при ввозе оборудования, а отчисления на пенсионное страхование уменьшат.

Предусмотрена и система материального стимулирования. Так, уровень зарплаты руководителей организаций и госслужащих будет увязан с результатами выполнения программы развития региона.

«Это дополнительный стимул». Игорь Исаченко об указе Президента «О развитии Оршанского района»

Игорь Исаченко, председатель Оршанского райисполкома:
Поставлены определенные маячки, точки до 2023 года, согласно которым по каждому году мы должны выходить на определенные показатели. Они касаются практически всех сфер жизнедеятельности Оршанского района, начиная от села, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, спорта, туризма, социальной сферы.

Конечно, это дополнительный толчок, дополнительный стимул для привлечения инвесторов. Для всех жителей региона это тоже определенный стимул, что мы должны поднять наш район на действительно новый уровень.

Кроме того, до конца 2023 года вводятся ограничения на проведение выборочных проверок, а внеплановые ревизии будут возможны лишь в исключительных случаях. Наиболее эффективные меры по развитию Оршанского района будут в последующем использованы и в других регионах страны.

Снижение налогов, мораторий на проверки, поддержка малого бизнеса: Президент подписал указ «О развитии Оршанского района»
 
 
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Новости Беларуси. Снижение налогов, мораторий на проверки, поддержка малого бизнеса, рост доходов местного бюджета и повышение уровня жизни. Президент подписал...
 
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