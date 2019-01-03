«Мама, мне нужна помощь!». В Гродно мошенники выманили у пенсионерки 3000$

Инцидент произошел в Гродно. Накануне Нового года 86-летней пенсионерке позвонил неизвестный, представился сыном и рассказал, что угодил в неприятную ситуацию и ему нужны деньги.

Женщина выслушала историю «сына», а затем тот передал трубку сотруднику правоохранительных органов. «Представитель закона» рассказал, что данный инцидент можно уладить за 6000$.

Человек на другом конце провода сказал реквизиты банка, куда необходимо перевести деньги, а также номер телефона, по которому нужно позвонить после денежного перевода. К слову, данный номер зарегистрирован на территории Литовской Республики. Испуганная пенсионерка отправилась в банк, перевела 3000$ на указанный счет.

– Уже чуть позже оказалось, что сын находится на территории Республики Беларусь, и не в какие неприятные ситуации он не попадал. Пенсионерка стала жертвой мошенников. После того, как обман был раскрыт, женщина обратилась в правоохранительные органы, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Такого рода мошенничество не является новым на территории Гродненской области. Схожие инциденты были в 2018, а также в 2017 годах.

Возбуждено уголовное дело.