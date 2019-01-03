ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мама, мне нужна помощь!». В Гродно мошенники выманили у пенсионерки 3000$

03.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Инцидент произошел в Гродно. Накануне Нового года 86-летней пенсионерке позвонил неизвестный, представился сыном и рассказал, что угодил в неприятную ситуацию и ему нужны деньги. 
 
Женщина выслушала историю «сына», а затем тот передал трубку сотруднику правоохранительных органов. «Представитель закона» рассказал, что данный инцидент можно уладить за 6000$.
 
Человек на другом конце провода сказал реквизиты банка, куда необходимо перевести деньги, а также номер телефона, по которому нужно позвонить после денежного перевода. К слову, данный номер зарегистрирован на территории Литовской Республики. Испуганная пенсионерка отправилась в банк, перевела 3000$ на указанный счет.
 
– Уже чуть позже оказалось, что сын находится на территории Республики Беларусь, и не в какие неприятные ситуации он не попадал. Пенсионерка стала жертвой мошенников. После того, как обман был раскрыт, женщина обратилась в правоохранительные органы, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. 
 
Такого рода мошенничество не является новым на территории Гродненской области. Схожие инциденты были в 2018, а также в 2017 годах. 
 
Возбуждено уголовное дело. 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в Гродно. Накануне Нового года 86-летней пенсионерке позвонил неизвестный, представился сыном и рассказал, что угодил в неприятную ситуацию и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Дзержинске рукодельницы изготавливают уникальные изделия из джута и вазы из бронзы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика