"Еврорадио" . В сети проголосовало более 2 тысяч человек. Руководитель Беларуси набрал 69%, российский президент — 6%, 25% затруднились с ответом. По телефону проголосовала сотня человек. И опять Лукашенко лидирует, у него 86%, Путин получил лишь 14%, передает









Как известно, в конце 2018 г. российские политики заговорили о необходимости "углубления интеграции" Беларуси и России. Премьер-министр Дмитрий Медведев даже предложил нашей стране перейти на российский рубль. За короткое время Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались дважды, но проблемные торгово-экономические вопросы еще не решены. Предполагается, что российская сторона связывает их с решением политических вопросов.











