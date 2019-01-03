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Путин разгромно проигрывает Лукашенко в голосовании на сайте "Эхо Москвы"

03.01.2019 22:09 — Разное | Партизан  
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Пользователям предлагается ответить на вопрос "Кто должен возглавить Союзное государство России и Беларуси?".

Путин разгромно проигрывает Лукашенко в голосовании на сайте "Эхо Москвы"
В сети проголосовало более 2 тысяч человек. Руководитель Беларуси набрал 69%, российский президент — 6%, 25% затруднились с ответом. По телефону проголосовала сотня человек. И опять Лукашенко лидирует, у него 86%, Путин получил лишь 14%, передает "Еврорадио".


Как известно, в конце 2018 г. российские политики заговорили о необходимости "углубления интеграции" Беларуси и России. Премьер-министр Дмитрий Медведев даже предложил нашей стране перейти на российский рубль. За короткое время Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались дважды, но проблемные торгово-экономические вопросы еще не решены. Предполагается, что российская сторона связывает их с решением политических вопросов.





 
 
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Пользователям предлагается ответить на вопрос "Кто должен возглавить Союзное государство России и Беларуси?".
 
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