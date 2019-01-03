Владимира Цеслера исключают из союза дизайнеров

Также из Белорусского союза дизайнеров хотят исключить модельера Елену Цокаленко, дизайнера одежды Светлану Гнеденок, создавшую костюмы для получения Нобелевской премии Светлане Алексиевич, а также писателя и художника Артура Клинова.





Людей из списка просят оплатить взносы до 14 января, иначе решение об исключении из союза будет окончательным. Размер членского взноса за год —две базовые или 51 рубль, при этом для пенсионеров и декретниц —в два раза меньше.





Напомним, что члены творческих союзов, а также уплачивающие налоги индивидуальные предприниматели официально не признаются тунеядцами.