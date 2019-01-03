Два белоруса вошли в топ-50 лучших футбольных тренеров мира по итогам 2018 года

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко, который за последние 10 лет 8 раз признавался лучшим тренером Беларуси, находится на 50-й позиции, выходец из белорусской тренерской школы россиянин Олег Кононов из московского «Спартака» — 253-й.





В рейтинг также попали Сергей Гуренко из минского «Динамо» (642-я позиция) и Вадим Скрипченко (816-я), возглавивший сегодня «Торпедо-БелАЗ».





Возглавляет список испанец Эрнесто Вальверде, который тренирует испанскую «Барселону». Второе и третье места за аргентинцем Диего Симеоне из испанского «Атлетико» и Марсело Гальярдо из аргентинского «Ривер Плейт» соответственно.