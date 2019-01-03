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Два белоруса вошли в топ-50 лучших футбольных тренеров мира по итогам 2018 года
Главный тренер киевского «Динамо» белорус Александр Хацкевич занимает 44-е место в обновленном списке лучших тренеров мира по версии проекта
Александр Хацкевич. Фото: fcdynamo.kiev.ua
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко, который за последние 10 лет 8 раз признавался лучшим тренером Беларуси, находится на 50-й позиции, выходец из белорусской тренерской школы россиянин Олег Кононов из московского «Спартака» — 253-й.
В рейтинг также попали Сергей Гуренко из минского «Динамо» (642-я позиция) и Вадим Скрипченко (816-я), возглавивший сегодня «Торпедо-БелАЗ».
Возглавляет список испанец Эрнесто Вальверде, который тренирует испанскую «Барселону». Второе и третье места за аргентинцем Диего Симеоне из испанского «Атлетико» и Марсело Гальярдо из аргентинского «Ривер Плейт» соответственно.
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Главный тренер киевского «Динамо» белорус Александр Хацкевич занимает 44-е место в обновленном списке лучших тренеров мира по версии проекта Football World Rankings,...
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