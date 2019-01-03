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В Беларуси могут пересмотреть порядок возмещения расходов арендаторами
Работа инициирована Советом по развитию предпринимательства.
Совет по развитию предпринимательства инициировал рабочие группы, которые будут рассматривать практику возмещения арендаторами расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту помещений, затрат на уборку, коммунальные и другие услуги.
Александр Турчин, фото: government.by
Новый порядок возмещения вступил в силу 10 сентября прошлого года. Он был установлены Совмином. В результате расходы арендаторов значительно выросли.
Совет по развитию предпринимательства провел обсуждение ситуации в Минжилкомхозе. В итоге принято решение организовать на местном уровне рабочие группы, которые рассмотрят проблемы применения нового порядка, а также внесут предложения по его корректировке.
Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин дал поручение председателям облисполкома и Минорисполкома создать такие рабочие группы. До конца месяца группы, а также все заинтересованные могут направить в Минжилкомхоз предложения по корректировке постановления Совмина, установившего порядок возмещения.
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Работа инициирована Советом по развитию предпринимательства.
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