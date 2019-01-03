В Беларуси могут пересмотреть порядок возмещения расходов арендаторами

Совет по развитию предпринимательства инициировал рабочие группы, которые будут рассматривать практику возмещения арендаторами расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту помещений, затрат на уборку, коммунальные и другие услуги.









Александр Турчин, фото: government.by





Новый порядок возмещения вступил в силу 10 сентября прошлого года. Он был установлены Совмином. В результате расходы арендаторов значительно выросли.





Совет по развитию предпринимательства провел обсуждение ситуации в Минжилкомхозе. В итоге принято решение организовать на местном уровне рабочие группы, которые рассмотрят проблемы применения нового порядка, а также внесут предложения по его корректировке.





Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин дал поручение председателям облисполкома и Минорисполкома создать такие рабочие группы. До конца месяца группы, а также все заинтересованные могут направить в Минжилкомхоз предложения по корректировке постановления Совмина, установившего порядок возмещения.