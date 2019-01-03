Лявон Вольский собрал деньги на новый альбом

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Новый альбом будет называться «Гравітацыя» и станет заключительной частью трилогии, начатой дисками «Грамадазнаўства» (2014) и «Псыхасаматыка» (2016).





Проект уже записан в Вильнюсе вместе с саунд-продюсером Снорре Бергерудом, с которым Вольски йработал над двумя предыдущими альбомами.





В ноябре и декабре вышло два сингла с нового альбома – «Зьніклыя людзі» і «Апэрацыя „Адукацыя“».