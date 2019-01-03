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Лявон Вольский собрал деньги на новый альбом

03.01.2019 21:16 — Разное | Партизан  
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Он уже записан, а презентация состоится в Prime Hall 2 марта.

Как сообщил музыкант в Facebook, за время краудфандинговой кампаниисобрано было даже больше чем надо – 101% от необходимой суммы.


 
Новый альбом будет называться «Гравітацыя» и станет заключительной частью трилогии, начатой дисками «Грамадазнаўства» (2014) и «Псыхасаматыка» (2016).

Проект уже записан в Вильнюсе вместе с саунд-продюсером Снорре Бергерудом, с которым Вольски йработал над двумя предыдущими альбомами.

В ноябре и декабре вышло два сингла с нового альбома – «Зьніклыя людзі» і «Апэрацыя „Адукацыя“».

 
 
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Он уже записан, а презентация состоится в Prime Hall 2 марта.
 
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