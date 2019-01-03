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На ЧЕ-2019 по фигурному катанию в Минск приедут чемпионы Олимпийских игр и мира

03.01.2019 22:28 — Разное | Интерфакс  
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Объявлены имена участников чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках, который впервые пройдет в Минске с 21 по 27 января. Среди них лидеры мирового фигурного катания: Алина Загитова (Россия), Хавьер Фернандес (Испания), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция), сообщили в пресс-службе чемпионата Европы.

В мужском фигурном катании главной звездой будет легендарный испанец Хавьер Фернандес – чемпион мира 2015 и 2016, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 и действующий чемпион Европы. На его счету уникальное достижение – он выиграл чемпионат Европы шесть раз подряд и в Минске может завоевать уже седьмое золото. В числе его конкурентов россияне Михаил Коляда (бронза ЧМ 2018, бронза ЧЕ 2017, 2018) и Максим Ковтун (серебро ЧЕ 2018).

На ЧЕ-2019 по фигурному катанию в Минск приедут чемпионы Олимпийских игр и мира
В женском одиночном катании все взоры наверняка будут прикованы к олимпийской чемпионке 2018 Алине Загитовой, которая в конце года также стала серебряным призером финала Гран-при 2018/2019 в Канаде. Также Россию будут представлять Станислава Константинова и Софья Самодурова, которые в конце декабря обошли Загитову на чемпионате России.

На ЧЕ-2019 по фигурному катанию в Минск приедут чемпионы Олимпийских игр и мира
В соревнованиях пар выступят французы Ванесса Джеймс и Морган Дипре, которые недавно выиграли золото финала Гран-при 2018/2019. Среди претендентов на высокие места также российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов – серебряные медалисты чемпионата мира 2018, бронзовые призеры финала Гран-при 2018/2019.

Одной из изюминок чемпионата станет выступление в танцах на льду знаменитой французской пары Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон – чемпионов мира 2015, 2016, 2018, серебряных призеров Олимпийских игр 2018. В числе их конкурентов будут россияне Виктория Синицина/ Александр Кацалапов (серебро финала Гран-при 2018/2019) и итальянский дуэт Шарлен Гийяр/Марко Фаббри (бронза финала Гран-при 2018/2019).

На ЧЕ-2019 по фигурному катанию в Минск приедут чемпионы Олимпийских игр и мира
Беларусь на чемпионате Европы будут представлять Яков Зенько (мужское одиночное катание), а также Анна Кубликова и Юрий Гулицкий (танцы на льду). Официальный список участников соревнований опубликован на сайте Белорусского союза конькобежцев и официальной странице чемпионата.

Церемония открытия  чемпионата состоится 23 января. Соревнования будут проходить со среды 23 января по субботу 26 января включительно. 21 и 22 января зрители смогут посетить официальные тренировки. Закроет чемпионат 27 января гала-концерт с участием призеров соревнований.

На ЧЕ-2019 по фигурному катанию в Минск приедут чемпионы Олимпийских игр и мира
Билеты на чемпионат Европы в Минске – самые дешевые за последние 10 лет.  Абонемент на все мероприятия чемпионата стоит от Br100 до Br250. Абонементы на отдельные дни (включая тренировки) – от Br5 до Br50.

Фото - (с) International Skating Union

 
Теги: Минск
 
 
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Объявлены имена участников чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках, который впервые пройдет в Минске с 21 по 27 января. Среди них лидеры мирового фигурного...
 
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