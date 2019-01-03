|
На ЧЕ-2019 по фигурному катанию в Минск приедут чемпионы Олимпийских игр и мира
Объявлены имена участников чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках, который впервые пройдет в Минске с 21 по 27 января. Среди них лидеры мирового фигурного катания: Алина Загитова (Россия), Хавьер Фернандес (Испания), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция), сообщили в пресс-службе чемпионата Европы.
В мужском фигурном катании главной звездой будет легендарный испанец Хавьер Фернандес – чемпион мира 2015 и 2016, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 и действующий чемпион Европы. На его счету уникальное достижение – он выиграл чемпионат Европы шесть раз подряд и в Минске может завоевать уже седьмое золото. В числе его конкурентов россияне Михаил Коляда (бронза ЧМ 2018, бронза ЧЕ 2017, 2018) и Максим Ковтун (серебро ЧЕ 2018).
Одной из изюминок чемпионата станет выступление в танцах на льду знаменитой французской пары Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон – чемпионов мира 2015, 2016, 2018, серебряных призеров Олимпийских игр 2018. В числе их конкурентов будут россияне Виктория Синицина/ Александр Кацалапов (серебро финала Гран-при 2018/2019) и итальянский дуэт Шарлен Гийяр/Марко Фаббри (бронза финала Гран-при 2018/2019).
Церемония открытия чемпионата состоится 23 января. Соревнования будут проходить со среды 23 января по субботу 26 января включительно. 21 и 22 января зрители смогут посетить официальные тренировки. Закроет чемпионат 27 января гала-концерт с участием призеров соревнований.
Фото - (с) International Skating Union
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объявлены имена участников чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках, который впервые пройдет в Минске с 21 по 27 января. Среди них лидеры мирового фигурного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)