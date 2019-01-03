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Показы "Уикендов с Бергманом" в новом году начнутся 5 января

03.01.2019 22:18 — Разное | Интерфакс  
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Проект "Уикенды с Бергманом" продолжает открывать заново Ингмара Бергмана. В ближайший уик-энд организаторы показов предлагают оценить фильмы мастера о муках творцов и радости бытия, "Лицо" и "Улыбки летней ночи" – 5 и 6 января. Показы пройдут в кинотеатре "Пионер".

Историческую трагикомедию "Лицо" (1958), первоначально названную Ингмаром Бергманом "Фильм о призраках", можно будет посмотреть 5 января. Номинированная на "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля с легендарным Максом фон Сюдовым в главной роли. Эта картина – одна из главных в творчестве Ингмара Бергмана. Американский критик Джон Монаган отмечает, что "в фильме присутствуют элементы готического хоррора, философии и "низкой" комедии".

Преследуемая кредиторами экстравагантная труппа "Магнетического Целебного Театра доктора Фоглера" останавливается на ночлег в доме консула Эгермана. Его именитые обитатели не прочь развлечься, а заодно и разоблачить искусство "фигляров". Альберт Фоглер молча сносит насмешки и издевательства. Но стоит только начаться представлению, реванш неизбежен.

Показы "Уикендов с Бергманом" в новом году начнутся 5 января
Показы "Уикендов с Бергманом" в новом году начнутся 5 января
В воскресенье 6 января в малом зале "Пионера" покажут знаменитую комедию Бергмана – "Улыбки летней ночи" (1955). Съемки этого фильма частично проходили в исторической провинции Скон в южной Швеции, частично – в стокгольмской студии. В 1956 году лента была награждена "Пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля в номинации "Лучшая лирическая комедия".

В Швеции на заре ХХ века стареющий адвокат Фредрик Эгерман мечется между семейной добродетелью и мужским желанием. Он боготворит свою юную жену Анну, но втайне ищет встреч со своей бывшей возлюбленной – актрисой Дезире Армфельт. Его сына от первого брака, студента теологии Хенрика терзают другие "демоны" отчаяния: он учится на богослова, чтобы скрыть свой интерес к неискушенной мачехе. Еще один соперник Фредрика, воинственный любовник Дезире, граф Малькольм, кажется, единственный, кто не испытывает угрызений совести, заставляя страдать красавицу-жену Шарлотту. Однако и его положение победителя уязвимо. Пока мужчины состязаются друг с другом в эгоизме, чопорности и грубости, женщины решают исправить ситуацию и восстановить нарушенный баланс счастья…

Показы "Уикендов с Бергманом" в новом году начнутся 5 января
Показы "Уикендов с Бергманом" в новом году начнутся 5 января
Проект "Уикенды с Бергманом" осуществляется при поддержке посольства Швеции в Республике Беларусь и Шведского института. Показы "Уикендов с Бергманом" проходят в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".

Портал www.interfax.by является информационным партнером проекта.

 
 
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Проект "Уикенды с Бергманом" продолжает открывать заново Ингмара Бергмана. В ближайший уик-энд организаторы показов предлагают оценить фильмы мастера о муках...
 
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