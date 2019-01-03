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Лукашенко набрал 4 очка на старте Рождественского турнира, у соперника 3 шайбы забросила Сюзанна Кольбенхайер

04.01.2019 00:20 — Разное | Tut.by  
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Команда Александра Лукашенко с крупной победы стартовала на 15-м Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз президента Беларуси.


Фото: president.gov.by

3 января на льду «Чижовка-Арены» белорусские хоккеисты победили сборную Международной федерации хоккея (IIHF) — 13:7 (2:2, 6:2, 5:3), сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

Шайбы в составе белоруской команды забрасывали форвард «Лиды» Максим Слыш, тренер минского «Динамо» по физподготовке Даниэль Корсо (трижды), защитник «Динамо-Молодечно» Константин Дурнов, нападающий «Динамо-Молодечно» Вячеслав Лисичкин (дважды), бизнесмен Павел Белый, заменосец белорусской команды на Олимпиаде-2010 в Ванкувере Олег Антоненко, председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, Александр Лукашенко и бывший защитник "Юности", "Керамина", "Гомеля", "Химволокна", жлобинского "Металлурга" Алексей Титовец.

В составе сборной IIHF тремя шайбами отличилась член совета Международной федерации хоккея Сюзанна Кольбенхайер.


Фото: president.gov.by

Она же была признана лучшим игроком матча в составе своей команды.

У хозяев лучшим был назван Даниэль Корсо.

В составе сборной IIHF отметим результативность сыновей экс-капитана национальной сборной Беларуси Олега Антоненко — Артем набрал 3 (1+2) очка, Максим — 2 (1+1).

Александр Лукашенко забросил 1 шайбу и сделал 3 результативных паса.


Фото: president.gov.by






Следующим соперником команды Александра Лукашенко 4 января станет сборная Балтики, главной звездой которой является руководитель Федерации хоккея Литвы Дайнюс Зубрус, за плечами которого более тысячи матчей в НХЛ.

Результаты других матчей, состоявшихся в первый день Рождественского турнира:

Финляндия — Германия — 10:2

Словакия — Швейцария — 10:4

ОАЭ — Балканы — 9:5.

Команда Александра Лукашенко 11 раз становилась победителем Рождественского турнира, который проводится с 2005 года. Еще 3 раза трофей доставался команде России (2007, 2011, 2015).

 
Теги: Гомель
 
 
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Команда Александра Лукашенко с крупной победы стартовала на 15-м Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз президента Беларуси.
 
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