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Лукашенко набрал 4 очка на старте Рождественского турнира, у соперника 3 шайбы забросила Сюзанна Кольбенхайер
Команда Александра Лукашенко с крупной победы стартовала на 15-м Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз президента Беларуси.
3 января на льду «Чижовка-Арены» белорусские хоккеисты победили сборную Международной федерации хоккея (IIHF) — 13:7 (2:2, 6:2, 5:3), сообщает
Шайбы в составе белоруской команды забрасывали форвард «Лиды» Максим Слыш, тренер минского «Динамо» по физподготовке Даниэль Корсо (трижды), защитник «Динамо-Молодечно» Константин Дурнов, нападающий «Динамо-Молодечно» Вячеслав Лисичкин (дважды), бизнесмен Павел Белый, заменосец белорусской команды на Олимпиаде-2010 в Ванкувере Олег Антоненко, председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, Александр Лукашенко и бывший защитник "Юности", "Керамина", "Гомеля", "Химволокна", жлобинского "Металлурга" Алексей Титовец.
В составе сборной IIHF тремя шайбами отличилась член совета Международной федерации хоккея Сюзанна Кольбенхайер.
Она же была признана лучшим игроком матча в составе своей команды.
У хозяев лучшим был назван Даниэль Корсо.
В составе сборной IIHF отметим результативность сыновей экс-капитана национальной сборной Беларуси Олега Антоненко — Артем набрал 3 (1+2) очка, Максим — 2 (1+1).
Александр Лукашенко забросил 1 шайбу и сделал 3 результативных паса.
Результаты других матчей, состоявшихся в первый день Рождественского турнира:
Финляндия — Германия — 10:2
Словакия — Швейцария — 10:4
ОАЭ — Балканы — 9:5.
Команда Александра Лукашенко 11 раз становилась победителем Рождественского турнира, который проводится с 2005 года. Еще 3 раза трофей доставался команде России (2007, 2011, 2015).
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Лукашенко набрал 4 очка на старте Рождественского турнира, у соперника 3 шайбы забросила Сюзанна Кольбенхайер
Команда Александра Лукашенко с крупной победы стартовала на 15-м Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз президента Беларуси.
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