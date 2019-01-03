Фотофакт: Лукашенко после игры забросал трибуны мягкими игрушками

Напомним, что после недавнегопрезидента у многих белорусов возник вопрос, когда же Лукашенко работает? Как выяснилось, он увлекается не только хоккеем, но и лыжами. волейболом, гандболом, теннисом, биатлоном, плаванием... Короче, для работающего человека хобби слишком много.