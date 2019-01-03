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Фотофакт: Лукашенко после игры забросал трибуны мягкими игрушками
Александр Лукашенко лично сегодня играл в хоккей в в составе сборной Беларуси в рамках XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея. Команда выиграла, и Лукашенко забросал трибуны "Чижовка-Арены" мягкими игрушками.
Сборная Беларуси, в составе которой играл Лукашенко, встречалась с командой Международной федерации хоккея.
Напомним, что после недавнего
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Александр Лукашенко лично сегодня играл в хоккей в в составе сборной Беларуси в рамках XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея. Команда...
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