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Фотофакт: Лукашенко после игры забросал трибуны мягкими игрушками

04.01.2019 00:30 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко лично сегодня играл в хоккей в в составе сборной Беларуси в рамках XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея. Команда выиграла, и Лукашенко забросал трибуны "Чижовка-Арены" мягкими игрушками.



Сборная Беларуси, в составе которой играл Лукашенко, встречалась с командой Международной федерации хоккея.

Напомним, что после недавнего интервью пресс-секретаря президента у многих белорусов возник вопрос, когда же Лукашенко работает? Как выяснилось, он увлекается не только хоккеем, но и лыжами. волейболом, гандболом, теннисом, биатлоном, плаванием...   Короче, для работающего человека хобби слишком много.

 
 
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Александр Лукашенко лично сегодня играл в хоккей в в составе сборной Беларуси в рамках XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея. Команда...
 
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