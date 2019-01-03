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В Витебском районе обнаружены тела двух убитых женщин

04.01.2019 00:22 — Разное | Партизан  
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В Витебском районе обнаружены тела двух женщин с признаками криминальной смерти, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ее координирует начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции задержан 49-летний ранее судимый житель Витебского района, сообщает Следственный комитет. 

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебском районе обнаружены тела двух женщин с признаками криминальной смерти, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской...
 
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