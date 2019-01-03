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В Витебском районе обнаружены тела двух убитых женщин
В Витебском районе обнаружены тела двух женщин с признаками криминальной смерти, сообщила корреспонденту
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ее координирует начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции задержан 49-летний ранее судимый житель Витебского района, сообщает Следственный комитет.
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В Витебском районе обнаружены тела двух женщин с признаками криминальной смерти, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской...
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