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Вклады, валюты, драгоценности: что оказалось лучшим вложением в 2018 году?
Вклады в белорусских рублях
В конце 2017 – начале 2018 года ставки по
Размещение 1 тысячи рублей на любом из этих депозитов, без учета
Таким образом, доход от рублевого депозита с максимальной ставкой в 11% за 2018 год составляет 6,2%.
Долларовые депозиты
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Важно, чтобы деньги не лежали в условном чулке, но и зарабатывали. Мы решили посмотреть, что в итоге произошло с условной 1 000 рублей, вложенной в начале 2018 года в...
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