Вклады, валюты, драгоценности: что оказалось лучшим вложением в 2018 году?

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Вклады в белорусских рублях

В конце 2017 – начале 2018 года ставки по рублевым депозитам упали, самые выгодные на тот момент предложения не превышали 10,5-11%.

Размещение 1 тысячи рублей на любом из этих депозитов, без учета капитализации и пополнений, дало бы за год заработок в 11%, т.е. 110 рублей.

Инфляция белорусского рубля за январь-ноябрь 2018 года по данным Белстата составила 4,8%.

Таким образом, доход от рублевого депозита с максимальной ставкой в 11% за 2018 год составляет 6,2%.

Долларовые депозиты