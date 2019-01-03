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Вклады, валюты, драгоценности: что оказалось лучшим вложением в 2018 году?

04.01.2019 05:58 — Разное | Myfin  
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Вклады, валюты, драгоценности: что оказалось лучшим вложением в 2018 году?
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Вклады в белорусских рублях

В конце 2017 – начале 2018 года ставки по рублевым депозитам упали, самые выгодные на тот момент предложения не превышали 10,5-11%.

Размещение 1 тысячи рублей на любом из этих депозитов, без учета капитализации и пополнений, дало бы за год заработок в 11%, т.е. 110 рублей.

Инфляция белорусского рубля за январь-ноябрь 2018 года по данным Белстата составила 4,8%.

Таким образом, доход от рублевого депозита с максимальной ставкой в 11% за 2018 год составляет 6,2%.

Долларовые депозиты

Вклады в долларах на рубеже 2017-2018 годов обещали доход до 2,5%. Курс белорусского рубля к доллару с 1 января до 28 декабря 2018 года снизился почти на 9%. Годовая инфляция доллара по оценке международных финансовых институтов варьировалась вокруг показателей в 2,2-2,5%.

 
 
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