Всех литовцев до 40 лет автоматически включили в систему пенсионного накопления. Зато им урезали налоги

Все работающие жители младше 40 лет в Литве стали участниками частного пенсионного накопления. С 1 января 2019 года у работающих жителей Литвы младше 40 лет есть 6 месяцев на то, чтобы определиться с тем, как они будут копить на пенсию: участвовать в дополнительном накоплении или нет. На данный момент все они автоматически включены в действующую систему.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 2019 года на 0,55% снижены взносы работников в «Содру» (аналог белорусского ФСЗН. Прим. ред.) и на 1% уменьшен подоходный налог (ПН). Поэтому зарплаты в среднем должны увеличится на несколько десятков евро. Если литовец получает «на руки», например, 1000 евро, то зарплата увеличится на 52 евро.

Однако эту часть зарплаты «съест» участие в дополнительном пенсионном накоплении, поскольку с 2019 года все работающие жители Литвы младше 40 лет автоматически будут включены в систему пенсионного накопления. Участвуют в фондах по-прежнему и все жители, которые до сих пор откладывали на пенсию дополнительно, независимо от их возраста. Те, кто не хочет участвовать в дополнительном накоплении, могут в течение полугода отказаться. Дополнительное пенсионное накопление не надо путать с содровской пенсией по старости, которую получают все без исключения жители Литвы, получившие необходимый стаж. В ноябре 2018 года средняя пенсия по старости в Литве составляла 320 евро.

Благодаря дополнительному накоплению у жителей появится возможность увеличить пенсию в старости. Что делать, если вы не хотите участвовать в накоплении. Если человек не хочет участвовать, а ему меньше 40 лет — он может отказаться от участия в накоплении до 30 июня 2019 года.

Все литовцы младше 40 лет, которые откажутся от участия в системе дополнительного накопления, каждые 3 года снова будут вовлекаться в нее (до 3 раз).

Литовцы, которые в течение 6 месяцев не сообщат об отказе участвовать в накоплении, будут включены в систему и выйти из нее уже не смогут.