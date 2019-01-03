Куда пойти в рождественские выходные: Вайтюшкевич, БДСМ-хоррор и танцевальный вытрезвитель

AFISHA.TUT.BY подсказывает, как активно провести первые большие выходные только что наступившего 2019 года. Выбирайтесь из дома в город, еще спасибо скажете!

Четыре ярмарки , которые все еще работают



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Мы знаем, где в центре города все еще можно провести вечер с семьей, выпить глинтвейна, найти идеи для подарков и собственно сами подарки. Уже 5 января свою работу завершает самая европеизированная ярмарка года — кирмаш «Вялiкi гасцiны двор» на площади Свободы. В субботу на открытом воздухе здесь выступят:

19.30 — Oili (инди-поп),

21.00 — Нина Смирнова (поп-музыка),

22.00 — Dzivasil (этно-эмбиент).

Про «Песочницу» не забыли? Она работает на Куйбышева, 45, с 13.00 до 21.00, до 6 января. Туда рекомендуем идти тем, кто все еще ищет идеи для подарков: здесь много вещиц ручной работы. А еще гриль-зона, теплый шатер, интерактивные зоны и, понятно, глинтвейн.

«Колядный кирмаш» у Дворца спорта продолжает свою работу. Фудзона с драниками и жареными улитками, шаурмой и венгерскими калачами и одна из самых красивых елок в СНГ тут все еще актуальны. Работает с 12.00 до 22.00.

И Рождественская ярмарка на Октябрьской площади. 12 стеклянных торговых павильонов, выполненных в виде сот, еще несколько недель будут продавать там сувенирную продукцию, выпечку и горячие напитки — чай, кофе, глинтвейн.



Фото предоставлено организаторами

Когда: 5 и 7 января, 11.30. 6 января — 11.30, 16.30, 18.30. Где: ТРЦ « Экспобел ». Сколько: 12 рублей при покупке на AFISHA.TUT.BY, 15 рублей в кассе театра. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

С новогодним шоу-путешествием «Королевство кривых зеркал» свои двери вновь открыл детский иммерсивный театр «Кропка», который весной прекратил работу . Первая постановка на новом месте — новогоднее шоу «Королевство кривых зеркал» по мотивам сказки Виталия Губарева. По сюжету девочка Оля случайным образом попадает в зазеркалье, где ее ждет масса необычных, а порой и опасных приключений.

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Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

Метал-фестиваль с женским вокалом

Первый фестиваль мощнейшего и по-настоящему прекрасного метала Female Metal Force пройдет 6 января в клубе «Брюгге». По словам организаторов, женщины «давным-давно показали всем, на что они способны, сочетая в себе силу и неистовость великих воительниц с красотой и благородством древних богинь». Если все еще сомневаетесь, приходите на первое метал-событие 2019 года за вдохновением. Кстати, клип группы Among Gods мы добавили не просто так: ребята будут выступать на фестивале.



Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

Когда: 6 января, 22.00. Где: « Хулиган ». Сколько: бесплатно.

Вечеринки в «Хулигане» со свободным входом просто невозможно не любить. Эту праздничную и совершенно бесплатную тусовку, например, организовывают создатели минской радиостанции «Плато». В программе — много танцев, душевные разговоры и, разумеется, возрастное ограничение в 18+.

Ночная жизнь Минска

Рождественский концерт Вайтюшкевича



Фото: Алекс Жерносек

Змитер Вайтюшкевич и WZ-Orkiestra сыграют праздничный семейный концерт 7 января в Минске. Мероприятие станет продолжением доброй традиции рождественских концертов исполнителя: здесь прозвучат избранные праздничные композиции Вайтюшкевича, а также лучшие песни из разных проектов и новые треки. Программа рассчитана на слушателей всех возрастов — весело и интересно будет взрослым и самым маленьким детям.

Бонус: послушайте , как Змитер Вайтюшкевич спел Маяковского на белорусском.

Все концерты в Минске и регионах

Премьера в кино — «Пирсинг»

Когда: все выходные. Где: Falcon Club Бутик Кино, «Беларусь». Сколько: от 6 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY О чем кино: Рид — симпатичный молодой человек, у него есть жена, маленький ребенок и приличная работа. Но уже много лет его преследует маниакальное желание убить кого-нибудь ножом для колки льда. Понимая, что бороться с наваждением все труднее, он решает от него избавиться раз и навсегда: убить проститутку. Рид разрабатывает подробный план хладнокровного преступления, до мельчайших деталей и точного хронометража. Он предусмотрел все. Кроме того, что по его вызову приедет она, Джеки, работающая в стиле БДСМ, склонная к суициду, подверженная частой и внезапной смене настроения, романтичная и чокнутая любительница наносить себе и окружающим колотые и резаные раны.

За плечами режиссера Николаса Песке есть одна визуально безупречная эстетская работа — «Глаза моей матери». Собственно, это уже достаточный повод следить за творчеством молодого (28 лет!) режиссера. В касте нового фильма — звезды американского независимого: Кристофер Эбботт, Миа Васиковска и юное дарование из предыдущего фильма Оливия Бонд. После премьеры на «Сандэнс» критики называли «Пирсинг» шокирующим, но отмечали отточенный баланс насилия и юмора.

Бонус: между прочим, тут российская комедия вторую неделю подряд лидирует в минском прокате. И это не «Елки».

Традиция в кино — «Рождество, опять»





Когда: 7 января, 19.00. Где: кинотеатр «Ракета» . Сколько: 4 рубля 50 копеек. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY О чем кино: Бруклин, несколько дней до Рождества. Тихий парень Ноэл — одинокий продавец рождественских елок. Его магазинчик на углу — это трейлер на обычной улице Гринпойнта. Некоторое время назад его бросила подруга, и в это Рождество он приехал в Нью-Йорк один. День за днем Ноэл сонливо продает ели и, кажется, постепенно отрешается не только от коллег и покупателей, но и от всего мира, пока случайно не находит в парке девушку, потерявшую сознание.

Проект Cinemascope в очередной раз представляет специальный рождественский показ инди-драмы Чарльза Покела «Рождество, опять» в «Ракете». Картина с обреченностью в голосе рассказывает о том, как больно терять и как новые приобретения порой не стоят одной утраты. Заметим, что и надежду на рождественское чудо он тоже подарит.

Бонус: если любите и понимаете авторский кинематограф, персональная ретроспектива Сергея Параджанова в Музее кино должна вас порадовать. 5 и 6 января как раз покажут «Тени забытых предков» и «Цвет граната», а входной квиток будет стоить 2,5 рубля.

Полный график кинопремьер

«Телепорт» в виртуальную реальность



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: все выходные, 10.00 — 23.00. Где: ТЦ Green City . Сколько: 40 рублей, для семьи из 4 человек стоимость входного билета не будет превышать 80 рублей.

Не устаем напоминать, что в Green City в Каменной Горке открылся парк виртуальных развлечений «Телепорт», который создатели называют самым крупным в Европе: он занимает площадь почти 1400 «квадратов». Авторы проекта решили угодить сразу нескольким целевым аудиториям: семьям с детьми, подросткам, взрослым компаниям. Здесь есть место и для игр, и для общепита, и для образования. В вашем распоряжении шесть игровых зон, каждая из которых не ограничивается только VR-шлемом. Один из первых залов начинается с 18 игровых симуляторов — для полета, управления роботом, для авто- и мотогонок, картинга. Словом, много интересного, надо идти. Мы там уже побывали и узнали , чем же интересен «Телепорт».

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