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Саснович не вышла в полуфинал турнира в Брисбене

04.01.2019 08:04 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Александра Саснович не вышла в полуфинал престижного турнира в австралийском Брисбене с призовым фондом 1 миллион долларов.


Фото: twitter.com/JJlovesTennis

После драматичной волевой виктории над 4-й ракеткой мира и победительницей итогового турнира Элиной Свитолиной, на сей раз Александра Саснович (№ 30 WTA) в двух сетах проиграла хорватке Донне Векич (№ 34 WTA) — 2:6, 0:6. Белоруска сумела взять у соперницы всего 2 гейма.

Отметим, что год назад белоруска в Брисбене дошла до финала, пробившись в основную сетку из квалификации и проведя 8 матчей за 9 дней. Правда, в решающем поединке она тогда не сумела оказать сопротивления Элине Свитолиной, взяв всего три гейма (2:6, 1:6).

«В прошлом году переела ризотто с грибами». Саснович объяснила, как ей удался реванш у Свитолиной

 
 
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Белоруска Александра Саснович не вышла в полуфинал престижного турнира в австралийском Брисбене с призовым фондом 1 миллион долларов.
 
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