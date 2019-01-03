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Саснович не вышла в полуфинал турнира в Брисбене
Белоруска Александра Саснович не вышла в полуфинал престижного турнира в австралийском Брисбене с призовым фондом 1 миллион долларов.
После
Отметим, что год назад белоруска в Брисбене дошла до финала, пробившись в основную сетку из квалификации и проведя 8 матчей за 9 дней. Правда, в решающем поединке она тогда не сумела оказать сопротивления Элине Свитолиной, взяв всего три гейма (2:6, 1:6).
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Белоруска Александра Саснович не вышла в полуфинал престижного турнира в австралийском Брисбене с призовым фондом 1 миллион долларов.
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