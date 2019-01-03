ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство поручило до 25 марта подготовить сельхозтехнику к весенним полевым работам

04.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2019 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 декабря 2018 года № 972, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Правительство поручило принять меры по обеспечению готовности не менее 95% имеющейся у сельхозорганизаций сельхозтехники для проведения весенних полевых работ до 25 марта, заготовки травяных кормов — до 15 мая, уборки зерновых и зернобобовых культур, первичной обработки и хранения зерна — до 10 июля. Необходимо также обеспечить закупку техники для возделывания и уборки льна.

Облисполкомам нужно обеспечить своевременную и полную оплату подчиненными организациями приобретаемых ими минеральных удобрений, средств защиты растений, топлива, семян.

Предусмотрено, что сельхозорганизации, включенные в перечни, утверждаемые решениями облисполкомов, получат субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, предоставленными в 2019 году банками для финансирования полевых работ. Эти субсидии предоставляются ежемесячно в 2019-2020 годах за счет средств республиканского бюджета.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2019 году. Это предусмотрено постановлением Совета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Саснович не вышла в полуфинал турнира в Брисбене
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика