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В Турции более 750 сел отрезаны от мира сильными снегопадами

04.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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В Турции из-за сильных снегопадов 754 населенных пункта оказались отрезанными от остального мира. Об этом сообщает турецкий телеканал Trthaber.

Заблокированными оказались небольшие деревни и хутора. В провинции Муш 363 населенных пункта остались без транспортного сообщения. Снегом замело около 4,5 тыс. км дорог на востоке Турции. Толщина снежного покрова — около 30 см.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды.

 
 
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В Турции из-за сильных снегопадов 754 населенных пункта оказались отрезанными от остального мира. Об этом сообщает турецкий телеканал Trthaber. Заблокированными...
 
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