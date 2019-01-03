Иван Николаевич Бобель не представляет себя без своей родной деревни Богушево



…Он не представляет себя без своей родной деревни, а деревня не представляет себя без него. Два с лишним десятка лет он выполняет обязанности старосты Богушева, и переизбирать его на этом посту никто даже не думает. Наверное, есть и другие кандидаты, но каждые два года сельский сход без всяких обсуждений единогласно голосует за продление полномочий действующего старосты. В том числе и потому, что он действительно действующий, а не просто отбывающий повинность. Но если копнуть глубже, то рано или поздно придешь к единственному выводу: коли есть в деревне душа, то в Богушеве она имеет конкретное имя, отчество и фамилию – Иван Николаевич Бобель.

…Он потомственный богушевец, родившийся здесь 66 лет назад и никогда не покидавший надолго родную деревню, какими бы перспективными ни казались предложения сменить место жительства. Уж кто-то, а он- то знает, что краше этих мест на границе с Ивановским районом не сыскать нигде. Потому в свое время после окончания Березовичской средней школы никуда не уехал, а остался работать в библиотеке. Тут еще свою роль сыграл и отец-фронтовик, за которым, получившим на войне серьезное ранение, требовался уход. Так или иначе, а в скромной сельской библиотеке Иван взялся за дело так, что читальня стала едва ли не самым популярным местом в деревне. Это, к слову, особая черта характера Ивана Николаевича: он ничего не делает наполовину и всегда доводит начатое до логического завершения, какой бы сложной не выглядела ситуация. Все это пригодится позже, когда в качестве старосты он будет отстаивать интересы тех, кто оказывает ему доверие.

Так вот библиотека… Заметьте, дело бы в 70-х годах, когда в деревнях проживало не в пример больше населения, когда хватало на селе молодежи. И здесь к Ивану пришла первая популярность. Дело в том, что он заочно окончил Могилевский библиотечный техникум, а там, плюс ко всему, имелось отделение музыки, где хлопец из полесской глубинки несколько лет совершенствовал свои навыки игры на гитаре и аккордеоне. Стоит ли говорить лишний раз, кем были в те времена для сельской молодежи музыканты: нынешним эстрадным кумирам о таком обожании и не мечталось. Да и люди постарше не дадут соврать: бывало, только заслышатся на улице переливы аккордеона, баяна или просто трехрядки, сразу вокруг музыканта образуется кружок, а там и песни звучат, и ноги сами в пляс идут.

Тем временем в Богушеве открыли сельский клуб, куда Ивана назначили заведующим. И первое, что он сделал на новом поприще, – это организовал фольклорный коллектив. Три аккордеона и барабан покорили не только богушевцев, не только жителей других деревень района, но и любителей народной музыки в Бресте, Минске и даже в Польше. Богушевских музыкантов снимало республиканское телевидение, о них писали газеты, они были непременными участниками всех районных праздников.

Но, должен сказать, односельчане зауважали Ивана Бобеля не только за его музыкальные способности. В первую очередь они видели в нем рукастого, работящего мужика, умеющего делать любую крестьянскую работу, порядочного, не привыкшего кривить душой человека. Не за красивые глаза его избирали в сельский Совет депутатов семь созывов подряд – с 22-го по 27-й. Кто не в курсе, пусть знает, что дело это хлопотное, ответственное. Что ж, для будущего старосты депутатство стало хорошей школой, послужило стимулом в практической работе с людьми, исподволь научило разбираться во всех хитросплетениях жизни. Когда незаметно пролетели за годом год, и подоспела пенсия, старостой Богушева его избрали под аплодисменты. Односельчане по достоинству оценили способность Ивана Николаевича воспринимать чужие проблемы как свои собственные, его бескорыстие и искреннюю любовь к малой родине.

Деревня Богушево далеко не простая. Бывали времена, когда здесь проживало более 600 человек, а число подворий переваливало за сотню. Отсюда вышли врачи и учителя, офицеры и государственные служащие. Здесь родился знаменитый командир 2-го Полесского повстанческого полка Федор Козубовский, полка, который в 1918 году освобождал Пинск от немцев и поляков. Обо всех этих людях Иван Николаевич, прекрасный знаток истории, готов рассказывать бесконечно. Возьму на себя смелость утверждать, что и сам он уже стал частью истории Богушева как человек, сделавший для своей деревни больше, нежели кто-нибудь другой. Ведь как ни суди, а староста – первый человек на деревне. В сельисполком за всякой малостью не набегаться, а староста – вот он, к нему в любое время суток дверь открыта. Насчет любого времени суток я сказал не для красного словца. Народ в Богушеве проживает, в основном, пожилой, к болезням склонный. И случись какая хвороба – бегут к Бобелям. А потому, что жена старосты, Лидия Константиновна, профессиональный фельдшер, единственный на всю деревню медик, готова оказать помощь в любое время.

Еще один штрих к портрету старосты: богушевцы время от времени загружают его заказами, а он на своей машине привозит из города необходимые продукты и, главное, лекарства. А вообще, если разобраться, то таких штрихов наберется немало. К примеру, такое ответственное дело, как распределение соток. Как вы понимаете, процедура, которая в любой момент может вспыхнуть скандалом. В Богушеве такого нет и близко, потому что участки распределяют свои – староста Иван Николаевич и его верный помощник 82-летний Иван Андреевич Шульга, привыкший все в своей жизни делать по справедливости.

…Наверное, нужно очень любить свою деревню, своих односельчан, чтобы взять на себя обязанности старосты. Учтите на всякий случай, плата за это чисто символическая, ее и зарплатой не назовешь. При всем при том, что именно староста отвечает за благоустройство деревни. Он же заботится о том, чтобы действовало уличное освещение, чтобы ремонтировались дороги. Своевременный приезд автолавок – тоже его работа. Да и ассортиментом, качеством привезенных товаров он интересуется. Спилить сухое дерево – опять же за помощью к старосте обращаются, отказала водозаборная колонка на улице – снова к нему. И так далее. В этом смысле показательна история с благоустройством местного кладбища. Все понимали, что там нужно навести порядок, но выкладывать на это наведение кровные денежки не особенно спешили, тем более что сумма требовалась для деревни серьезная. Пришлось старосте идти по дворам, разъясняя и уговаривая, пришлось убеждать несогласных в необходимости привести погост в божеский вид. Убедил и деньги собрал, а позже организовал четыре субботника по уборке территории кладбища. Само оно было обнесено новым забором, а в процессе благоустройства кладбища спилили 126 деревьев, большинство из которых – высоченные сосны. А те, в свою очередь создали очередную проблему: суеверие не суеверие, а только люди не хотели забирать спиленное на кладбище на дрова. Пришлось связываться с местными предприятиями и просить их о помощи.

Отдельный разговор – работа с людьми. То, что староста всегда держит в поле зрения проблемы одиноко проживающих сельчан, инвалидов, – это одно дело, но, к сожалению, есть в небольшой, всего 55 жителей, деревне и пьяницы, и скандалисты. С кем-то приходится разговаривать чисто по-мужски, кого-то отправлять на принудительное лечение. Тут надо подчеркнуть, что староста работает в тесном контакте и с председателем Березовичского сельисполкома А.С. Козаком, и с участковыми инспекторами милиции. Во всяком случае, содействие со стороны этих должностных лиц ему всегда обеспечено.

А что же музыка? Как же аккордеон и гитара? Увы, с годами по разным причинам распался некогда знаменитый коллектив. Но! Время от времени, чаще всего на Днях деревни, а то и на свадьбах, берет Иван Николаевич в руки любимый инструмент и, что называется, отводит душу. Случается, помогает ему в этом сын Виталий, профессиональный музыкант, выпускник столичного вуза. А еще богушевский староста работает хормейстером в Березовичской средней школе, занимается там с детским фольклорным коллективом. Здесь же он организовал этакое объединение любителей шахмат и шашек. Ребята играют вполне прилично, что не раз доказывало их участие во всевозможных турнирах.

…Как говорится, нам не дано предугадать… Но я со стопроцентной уверенностью могу предсказать, что на следующих выборах старосты в Богушево прозвучит только одна фамилия.

Юрий Сергеев.

Фото автора.