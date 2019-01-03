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70-летний юбилей отметил председатель Пинской районной организации ветеранов Михаил Сергеевич Заранко
04.01.2019 — Разное | Полесская правда
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Родился он в простой крестьянской семье. Мама Екатерина Давидовна и папа Сергей Макарович всю жизнь работали в местном колхозе «Восход». И детям своим прививали любовь к труду, знали, что только трудом можно добиться желаемого. Наверное, эта истина, заложенная родителями в детстве, помогла Михаилу Сергеевичу найти свою верную дорогу в жизни.
После 10 классов Кончицкой средней школы Михаил получил направление от военкомата на курсы водителей-профессионалов, которые с успехом окончил. Как признается Михаил Сергеевич, у него всегда была тяга к технике, он и сейчас с удовольствием занимается автомобилем, приводя его в порядок, перебирая детали и узлы. Потом была служба в армии. Служил он, к слову, за 9 тысяч километров от родных мест – в Чите, в Забайкальском военном округе. Попал в штаб. Как раз таки здесь ему пригодились его водительские права – получил работу шофера, довелось возить высокие армейские чины, генералов. В конце службы, в 1968 году, даже попал в Монголию.
После демобилизации Михаил вернулся в родные края. Хотел устроиться водителем в Пинский автокомбинат № 2, но судьба распорядилась по-другому.
Так начался его путь в эту нелегкую профессию. После заочного окончания средней школы милиции М.С. Заранко получил должность участкового инспектора, потом его перевели инспектором уголовного розыска. Вскоре окончил и Высшую школу милиции. В 1984 году, будучи старшим оперуполномоченным уголовного розыска, Михаил Сергеевич получил предложение занять должность начальника уголовного розыска Пинского РОВД. Спустя время его назначили на должность первого заместителя начальника РОВД, а вскоре он стал начальником районного отдела внутренних дел. В этой должности он проработал до 2005 года, почти 10 лет.
Кстати, один из его сыновей Михаил пошел по стопам отца и также работает в милиции. Был, как и папа, участковым милиционером, потом возглавлял уголовный розыск Пинского ГОВД, сейчас он заместитель начальника Пинского ГОВД по службе, начальник милиции общественной безопасности. Имеет государственные награды. И об этом не без гордости говорит Михаил Сергеевич. Он рад, что его сын сделал правильный выбор, его уважают коллеги. Как в свое время уважали и Михаила Сергеевича. Наверное, это семейная черта характера – работать на совесть и жить по справедливости, чтобы люди говорили о тебе только хорошее и вспоминали по-доброму.
В 2005 году М.С. Заранко оставил службу в органах внутренних дел по выслуге лет. Но без работы он долго не оставался – не в его натуре прохлаждаться без дела. Ему предложили должность заместителя председателя Пинского райпо по кадрам и идеологической работе. Недолго думая, Михаил Сергеевич согласился. Хоть, как он вспоминает, было много непонятного, волновался, справится ли. Но со временем все вошло в свою колею. Он человек общительный, контактный. Коллеги с удовольствием помогли ему освоиться на новом месте.
В этой должности М.С. Заранко трудился до 1 августа 2015 года, более 10 лет.
Вот уже несколько лет Михаил Сергеевич является председателем районной ветеранской организации. Он работает в тесном взаимодействии с районной и местной исполнительной властью – частенько приходится обращаться для решения проблемных вопросов ветеранов. Кроме того, руководство сельсоветов помогает определиться с выбором председателей первичек. Тесно контактирует М.С. Заранко и с территориальным центром соцобслуживания населения Пинского района, вместе посещают, к примеру, пациентов Поречской больницы сестринского ухода, общаются с молодежью – не так давно были в Стытычевской школе на спортивных соревнованиях, организуют турниры по шахматам и шашкам среди ветеранов спорта, совместно проводят чествования юбиляров.
Одним словом, не в характере Михаила Сергеевича сидеть без дела. Ему нравится быть среди людей, и не только радоваться вместе с ними в праздники, но и помогать решать их проблемы, ощущать, что ты полезен людям.
Инна УРБАНОВИЧ.
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