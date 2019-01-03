

Наверное, вряд ли думал когда-то, много лет назад, паренек из полесской деревушки Кончицы, что судьба уготовит ему такую интересную, насыщенную жизнь, что, имея за плечами солидный опыт работы, он еще, как прежде, будет полезен обществу. Недавно 70-летний юбилей отметил председатель Пинской районной организации ветеранов Михаил Сергеевич Заранко.

Родился он в простой крестьянской семье. Мама Екатерина Давидовна и папа Сергей Макарович всю жизнь работали в местном колхозе «Восход». И детям своим прививали любовь к труду, знали, что только трудом можно добиться желаемого. Наверное, эта истина, заложенная родителями в детстве, помогла Михаилу Сергеевичу найти свою верную дорогу в жизни.

После 10 классов Кончицкой средней школы Михаил получил направление от военкомата на курсы водителей-профессионалов, которые с успехом окончил. Как признается Михаил Сергеевич, у него всегда была тяга к технике, он и сейчас с удовольствием занимается автомобилем, приводя его в порядок, перебирая детали и узлы. Потом была служба в армии. Служил он, к слову, за 9 тысяч километров от родных мест – в Чите, в Забайкальском военном округе. Попал в штаб. Как раз таки здесь ему пригодились его водительские права – получил работу шофера, довелось возить высокие армейские чины, генералов. В конце службы, в 1968 году, даже попал в Монголию.

После демобилизации Михаил вернулся в родные края. Хотел устроиться водителем в Пинский автокомбинат № 2, но судьба распорядилась по-другому.

«Вместе с моим директором школы Павлом Макаровичем Лисицей мы зашли в милицию решить вопрос прописки, а замначальника горотдела, увидев, что я отслужил в армии, предложил мне поработать шофером-милиционером, – вспоминает Михаил Сергеевич. – И я согласился».

Так начался его путь в эту нелегкую профессию. После заочного окончания средней школы милиции М.С. Заранко получил должность участкового инспектора, потом его перевели инспектором уголовного розыска. Вскоре окончил и Высшую школу милиции. В 1984 году, будучи старшим оперуполномоченным уголовного розыска, Михаил Сергеевич получил предложение занять должность начальника уголовного розыска Пинского РОВД. Спустя время его назначили на должность первого заместителя начальника РОВД, а вскоре он стал начальником районного отдела внутренних дел. В этой должности он проработал до 2005 года, почти 10 лет.

«Конечно, было сложно, – не скрывает М.С. Заранко, – это и ночные вызовы, и работа во внеурочное время. Но я все же благодарен судьбе, что она подарила мне возможность работать в милиции. Это закаляет характер, воспитывает в человеке определенные качества. А еще мне повезло с женой – Мария Павловна с пониманием относилась к нюансам работы, поскольку и сама была связана с ней – много лет проработала в паспортном столе».

Кстати, один из его сыновей Михаил пошел по стопам отца и также работает в милиции. Был, как и папа, участковым милиционером, потом возглавлял уголовный розыск Пинского ГОВД, сейчас он заместитель начальника Пинского ГОВД по службе, начальник милиции общественной безопасности. Имеет государственные награды. И об этом не без гордости говорит Михаил Сергеевич. Он рад, что его сын сделал правильный выбор, его уважают коллеги. Как в свое время уважали и Михаила Сергеевича. Наверное, это семейная черта характера – работать на совесть и жить по справедливости, чтобы люди говорили о тебе только хорошее и вспоминали по-доброму.

За свою службу в милиции Михаил Сергеевич имеет многочисленные награды, но самая главная из них – орден «За службу Родине» 3-й степени, которую он получил в 2004 году.

В 2005 году М.С. Заранко оставил службу в органах внутренних дел по выслуге лет. Но без работы он долго не оставался – не в его натуре прохлаждаться без дела. Ему предложили должность заместителя председателя Пинского райпо по кадрам и идеологической работе. Недолго думая, Михаил Сергеевич согласился. Хоть, как он вспоминает, было много непонятного, волновался, справится ли. Но со временем все вошло в свою колею. Он человек общительный, контактный. Коллеги с удовольствием помогли ему освоиться на новом месте.

«Как оказалось, это очень интересная работа, – говорит М.С. Заранко, – здесь как нельзя кстати пригодился мой опыт работы в районе, особенно когда нужно было подбирать кадры для магазинов. Надо было проявлять настойчивость, выдержку, с уважением при этом относясь к людям. Я с удовольствием работал в райпо».

В этой должности М.С. Заранко трудился до 1 августа 2015 года, более 10 лет.

Вот уже несколько лет Михаил Сергеевич является председателем районной ветеранской организации. Он работает в тесном взаимодействии с районной и местной исполнительной властью – частенько приходится обращаться для решения проблемных вопросов ветеранов. Кроме того, руководство сельсоветов помогает определиться с выбором председателей первичек. Тесно контактирует М.С. Заранко и с территориальным центром соцобслуживания населения Пинского района, вместе посещают, к примеру, пациентов Поречской больницы сестринского ухода, общаются с молодежью – не так давно были в Стытычевской школе на спортивных соревнованиях, организуют турниры по шахматам и шашкам среди ветеранов спорта, совместно проводят чествования юбиляров.

Одним словом, не в характере Михаила Сергеевича сидеть без дела. Ему нравится быть среди людей, и не только радоваться вместе с ними в праздники, но и помогать решать их проблемы, ощущать, что ты полезен людям.

Инна УРБАНОВИЧ.

Фото автора.