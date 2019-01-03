Более 30 миллионов просмотров. Как белоруска стала популярным бьюти-блогером в Китае

Белоруска стала популярным бьюти-блогером в китайском интернет-пространстве, — пишет «Беларусь и Мир» .

Алла, которой 26 лет, ведет бьюти-канал на Douyin. Так называется китайское мобильное приложение, специализирующееся на коротких видео. В европейском варианте приложение называется TikTok.

Как поясняет белоруска, сейчас у нее 2,7 млн подписчиков. Самый популярный ролик набрал 31,8 млн просмотров. Большинство видео на канале посвящено макияжу. Также девушка переодевается в персонажей аниме и воссоздает образы героев фильмов, других знаменитостей.

По словам нашей соотечественницы, она попала в Китай 4,5 года назад. И больше всего, как признается, удивило то, что все китайцы пытались ее тайком сфотографировать, показывали пальцем.

«Тогда я не понимала, что они говорят, а сейчас знаю, что это было «иностранец, иностранец!» — смеется Алла.

Она говорит, что, конечно, хотела быть звездой. Училась в театральном училище и мечтала стать актрисой. Но совсем не думала, что мечта реализуется именно в Китае и в такой сфере.

По словам белоруски, в Поднебесной популярно все, что связано с интернетом, «все сидят в своих телефонах», поэтому блогеры здесь очень востребованы.

«Блогинг бешеными темпами набирает обороты, особенно в последние годы», — добавляет героиня репортажа.

Алла показала журналисту свое рабочее место, в том числе шкафчик, в ящиках которого хранятся парики, маски, солнечные очки и другие аксессуары для съемки видео.

И объяснила, что процесс съемки каждый раз отнимает разное время. Если нужен сложный макияж, то может уйти только на грим час-полтора, и еще два — на съемки.

С другой стороны, макияж может быть и несложным, но, будучи перфекционистом, белоруска может раз за разом переснимать материал до тех пор, пока не скажет, увидев результат: «Да, вот это круто, это то что надо!».

Свою популярность блогер объясняет интересным контентом, рассчитанным конкретно на азиатскую публику.

«Да, у иностранки однозначно есть большое преимущество. Но если у тебя нет изюминки и ты просто профессионально снимаешь видео, рано или поздно от тебя начнут отписываться, — объясняет наша соотечественница. — Да и красивое лицо еще не показатель того, что ты будешь популярен. Нужно что-то предложить людям».

Она рассказывает, что очень любит китайскую еду и даже когда возвращается в Беларусь, хочет поскорее вернуться в Китай, чтобы зайти в китайский ресторан.

«С мужем я познакомилась в клубе, он мне понравился с первого взгляда. Я влюбилась в его улыбку», — говорит девушка.

Алла объясняет, что раньше и подумать не могла, что когда-то выйдет замуж за китайца. И добавляет: у многих здесь есть стереотип, что иностранка выходит за китайца только потому, что он богатый. «Но мой муж небогат», — смеется белоруска.

С супругом они разговаривают на 99% по-английски. Но сейчас Алла изучает китайский, потому что хочет начать общаться на этом языке.

Из стереотипов наша соотечественница отмечает еще и такой: в Китае все считают, что славянские девушки полнеют после родов. То есть «русская женщина — она такая больша-а-ая».

Также есть заблуждение по поводу того, что все славяне много пьют, а по их улицам гуляют медведи. Но сейчас эти стереотипы разрушаются, потому что Китай все больше открывается миру.

Своей популярности блогер рада: были моменты, когда люди подбегали на улице, чтобы сфотографироваться, и это было приятно, говорит белоруска.

По словам Аллы, многие подписчики видят ее как идеального человека. Ведь в Douyin есть много фильтров, благодаря которым каждый может выглядеть совершенно. Поэтому периодически она снимает видео, где предстает без макияжа.



Скриншот из видео с ютьюб-канала Алла, на котором видно, что у девушки миловидное славянское лицо

«Чтобы показать, что нет, я не идеальна, а такой же человек, как и ты, и ничего человеческое мне не чуждо», — говорит блогер.

Первое время девушка очень переживала по поводу негативных комментариев от хейтеров. Но со временем поняла, что людей, которым она нравится, гораздо больше.

Друзья и зрители уже не раз уже советовали ей завести страницы и в Instagram, и на YouTube. Это придало белоруске уверенности, и теперь она хочет поработать для европейской публики.

Девочкам, которые хотели бы также стать популярными блогерами, Алла говорит, что главное — делать все от сердца, а не ради того, чтобы зарабатывать миллионы.